Bútorokat dobálva őrjöngött egy férfi a Bikás parkban – óriási kárt okozott

Vízbe dobta a székeket, felborította az asztalokat és a növényeket – így őrjöngött egy férfi a Bikás parkban Budapesten a minap. A Tények adásából kiderült, hogy a férfit végül a rendőrség fogta el, és állítólag pszichiátriára vitték.

Széttört bútorok hevertek a Bikás parknál

Felvételeken a hatalmas kár, amit egy férfi okozott a Bikás parkban, szinte mindent tönkretett, ami az útjába került. A vandál kukákat rúgott ki a helyükről, és egy kávézó bútorait annyira tönkretette, hogy délelőtt ki sem tudtak nyitni.

A férfit végül a rendőrség állította meg, jelenleg vizsgálják, hogy kábítószer hatása alatt volt-e ámokfutása során.