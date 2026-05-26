Rosszul áll Harry és Meghan szénája Hollywoodban

Meghan októberben debütált a Balenciaga 2026-os tavaszi/nyári kifutóján. Eközben elindította lekvár- és teakollekcióját, és a férjével decemberben bejelentették, hogy elkészítik Az esküvői randevú című könyv filmadaptációját. Ám Fortuna nem állt melléjük: semmi sem úgy sikerült, ahogy tervezték. Harry herceg és Meghan Markle végleg megbuktak az amerikai álommal.

Harry herceg felesége nem kell sem a Netflix-nek, sem Hollywoodnak (Fotó: Kevin Mazur / Getty Images)

Senkinek nem kell Harry herceg és Meghan

Januárban a színésznő életmódsorozata a Netflixen nem érte meg a harmadik évadát, a cég ezután felbontotta vele a szerződést, a műsor alacsony nézettsége és a rossz kommunikációja miatt.

„Harry és Meghan új feladatokon dolgozik, de még nincs egyértelmű útjuk a továbblépéshez” – mondta egy bennfentes az UsWeeklynek. „A fő probléma az, hogy nem hoztak helyes döntéseket: Meghan gyakran kijavította Harry gondolatait, és eltűnt a videokonferenciák alatt, ha megsértődött valamin. Ez rossz húzás volt, és Hol­­ly­wood­ban csak kevés lehetőség van hibázni!”

Harry és Meghan netflixes álomszerződése is a kukában landolt

Harry és Meghan állítólag nagyobb kreatív szabadságra vágytak. A Szeretettel, Me­ghan különkiadásként tér vissza, de a hercegné csalódott, amiért a műsora nem vált sikeresebbé. A szakértők szerint a sussexieknek márkaidentitás-problémáik vannak.

„Mindenhol ott voltak, ám a márkájuknak hiányzott az ön­azo­nos­sá­ga. Még mindig királyi családtagok voltak? Civilek? Médiavállalkozók? Sosem válaszoltak ezekre a kérdésekre” – magyarázta Mark Bor­kow­ski PR-szakértő.

Mindent meg lehet tenni, de az igazi szenvedélynek világosnak kell lennie. Meghan több ajánlatot is kapott a memoárja megírására, ám nem vállalja. Pedig Harryvel a luxuséletmódjuk nem olcsó. A memoár rendkívül jövedelmező lenne számukra, akár többet is érhetne, mint a férjéé. Harrynek és Me­ghan­nek teljes arculatváltásra van szükségük. Nem próbálhatnak továbbra is mindenkinek mindenben megfelelni. A múltbeli sérelmekre épülő narratíváról át kell térniük egy olyanra, amely a jövőjükre összpontosít.