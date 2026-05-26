Rosszul áll Harry és Meghan szénája Hollywoodban
A sussexiek nehezen illeszkedtek be a Los Angeles-i közösségbe. Tavaly úgy tűnt, hogy végre megtalálták a helyüket, most viszont úgy néz ki, hogy mégsem jártak sikerrel. Harry herceg és a felesége senkinek nem kell Amerikában.
Meghan októberben debütált a Balenciaga 2026-os tavaszi/nyári kifutóján. Eközben elindította lekvár- és teakollekcióját, és a férjével decemberben bejelentették, hogy elkészítik Az esküvői randevú című könyv filmadaptációját. Ám Fortuna nem állt melléjük: semmi sem úgy sikerült, ahogy tervezték. Harry herceg és Meghan Markle végleg megbuktak az amerikai álommal.
Januárban a színésznő életmódsorozata a Netflixen nem érte meg a harmadik évadát, a cég ezután felbontotta vele a szerződést, a műsor alacsony nézettsége és a rossz kommunikációja miatt.
„Harry és Meghan új feladatokon dolgozik, de még nincs egyértelmű útjuk a továbblépéshez” – mondta egy bennfentes az UsWeeklynek. „A fő probléma az, hogy nem hoztak helyes döntéseket: Meghan gyakran kijavította Harry gondolatait, és eltűnt a videokonferenciák alatt, ha megsértődött valamin. Ez rossz húzás volt, és Hollywoodban csak kevés lehetőség van hibázni!”
Harry és Meghan állítólag nagyobb kreatív szabadságra vágytak. A Szeretettel, Meghan különkiadásként tér vissza, de a hercegné csalódott, amiért a műsora nem vált sikeresebbé. A szakértők szerint a sussexieknek márkaidentitás-problémáik vannak.
„Mindenhol ott voltak, ám a márkájuknak hiányzott az önazonossága. Még mindig királyi családtagok voltak? Civilek? Médiavállalkozók? Sosem válaszoltak ezekre a kérdésekre” – magyarázta Mark Borkowski PR-szakértő.
Mindent meg lehet tenni, de az igazi szenvedélynek világosnak kell lennie. Meghan több ajánlatot is kapott a memoárja megírására, ám nem vállalja. Pedig Harryvel a luxuséletmódjuk nem olcsó. A memoár rendkívül jövedelmező lenne számukra, akár többet is érhetne, mint a férjéé. Harrynek és Meghannek teljes arculatváltásra van szükségük. Nem próbálhatnak továbbra is mindenkinek mindenben megfelelni. A múltbeli sérelmekre épülő narratíváról át kell térniük egy olyanra, amely a jövőjükre összpontosít.
Hiába kapott meg mindent Hollywoodtól, a súlyos alkohol- és drogfüggősége miatt Charlie Sheent a főnökei kirakták a Két pasi, meg egy kicsi című sikersorozatból. Ám megbánta a bűneit, és visszaszerezte a régi pozícióját. A hatvanéves színészről kétrészes portréfilm készült, amelyben a ma már józan életet élő rosszfiú tekint vissza a múltjára - írja a hot! magazin.
