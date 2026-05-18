Kínos ellentmondás Meghan Markle körül? Az influenszerkedése ütközhet a jótékonysági üzeneteikkel

Meghan Markle és Harry herceg évek óta a biztonságosabb online tér és a mentális egészség fontossága mellett kampányolnak, egy királyi szakértő szerint azonban Meghan cége komoly ellentmondást teremthet a nyilvános szerepvállalásukban.

Meghan Markle online épített karriert, most pedig az internetes tér veszélyeire hívja fel az emberek figyelmét Fotó: ZUMAPRESS.com

Meghan Markle influenszerként vált népszerűvé az online térben

Miközben Harry herceg továbbra is főként jótékonysági ügyekre és társadalmi kampányokra koncentrál, Meghan egyre nagyobb hangsúlyt fektet saját életmódmárkájára, az As Everre. A hercegné célja, hogy vállalkozását sikeres globális márkává építse, amihez a szakértők szerint elengedhetetlen az erős közösségimédia-jelenlét.

Jennie Bond, a BBC korábbi királyi szakértője úgy véli, Meghan tudatosan építi az influenszerkedését és üzletasszonyi jelenlétét, ehhez pedig folyamatos kapcsolatot kell fenntartania követőivel az online térben.

A szakértő szerint Harry ezzel szemben láthatóan sokkal komfortosabban érzi magát távol a közösségi médiától. A herceg inkább olyan ügyek támogatására fordítja energiáját, mint a mentális egészség, az online biztonság, az antiszemitizmus elleni fellépés vagy az Invictus Games népszerűsítése.

Jennie Bond szerint nem valószínű, hogy Harry aktívan részt vesz majd Meghan üzleti projektjeinek reklámozásában. Úgy látja, a herceg sokkal inkább azokban a szerepekben találta meg önmagát, amelyeket még a királyi család aktív tagjaként képviselt.

A szakértő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy van némi irónia abban, hogy miközben Harry és Meghan a digitális világ veszélyeire figyelmeztetnek, Meghan üzleti sikere szinte teljes mértékben a közösségi médiától és az online jelenléttől függ.

„Ma már szinte lehetetlen sikeres márkát építeni az internet nélkül” – fogalmazott Bond, hozzátéve, hogy a digitális világ szerepét ma már senki sem tudja figyelmen kívül hagyni - írja a Mirror.