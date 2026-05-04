RETRO RÁDIÓ

Meghan Markle hatalmas hibát követett el. Most hogyan tovább?

A sussexi páros a saját életüket akarta élni. Meghan Markle és Harry herceg most törhetik a fejüket, hogyan tovább.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 17:30
Meghan Markle királyi család Harry herceg

Meghan Markle és Harry herceg abban reménykedtek egykoron, hogy a saját szabályaikra építve kezdhetnek teljesen új életet a királyi családon kívül, de úgy tűnik, hogy a csillogó lehetőségek egyre inkább a kellemetlen arcukat mutatják a sussexi páros felé.

Meghan Markle és Harry herceg a saját szabaályaik reményáben hagyták hátra a királyi családod, de úgy tűnik nem volt túl jó ötlet
Meghan Markle és Harry herceg a saját szabaályaik reményáben hagyták hátra a királyi családod, de úgy tűnik nem volt túl jó ötlet
Fotó: Getty Images / hot! magazin

Meghan Markle sorra veszti el a kapcsolatait

A pár még 2020-ban hagyta maga mögött a királyi családi életet azután, hogy a hajdani királynő II. Erzsébet nem engedte meg Harry hercegnek és feleségének, hogy „félig bent, félig kint” életmódot folytassanak a királyi családdal. Nagy álmokkal és tervekkel költöztek végül Kaliforniába, ahol mintegy amerikai „királyi párként” ünnepelték őket. Exkluzív rendezvényekre kaptak meghívást, miközben a legbefolyásosabb körökben mozogtak.

Azonban a befolyásos kapcsolatokból számos azóta már megromlott. Anna Wintour a divatvilág egyik lucsfigurája pletykák szerint hátat fordtott Meghannak azután, hogy a riválsával dolgozott együtt, Edward Enninfullal a brit Vouge egyik különszámában. Hasonló helyzet alakult ki Lauren Sanchez és Jeff Bezos barátságával is, állítólag a hercegné „kissé közönségesnek” tartotta a milliárdos feleségét, a meghívásait visszautasította, így egy újabb fontos ajtó zárult be a hercegi pár előtt, főleg abban a tekintetben, hogy Jeff Bezos az Amazon alapítója.

Se kapcsolatok, se streaming, mi lesz így?

A streaming területen sem virágzik a vállalkozás. Meghan és Harry herceg korábban mintegy 100 millió fontos (kb. 45 milliárd forintos) megállapodást írtak alá a Netflix-szel, azonban a kapcsolatuk megromlott, és a platform gyakorlatilag nem kér többet Meghan As Ever márkájának támogatásából. Egy közeli forrás azt állítja: 

Teljesen elvesztették a fonalat. Meghan egyre rosszabb állapotban van, mert látja, hogy semmi sem működik. Az sem igaz már, hogy kapkodnak a márkája után.

A sussexi pár anyagi helyzete sem túl rózsás - a kaliforniai Montecitóban lévő birtokuk fenntartásának a költségei, az adók, az utazások és a biztonségi költségek évente 1,6 milliérd forintnyi összeget tesznek ki.

Sokan állítják, hogy a pár most új stratégián dolgozik, és a korábbi, félig hivatalos - üzleti és jótékonysági elemeket vegyítő - külföldi utakban látják a jövőt, olyannyira, hogy egy afrikai körút lehetősége és ott lebeg a levegőben - írta a Daily Express.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu