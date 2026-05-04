Meghan Markle hatalmas hibát követett el. Most hogyan tovább?

Meghan Markle és Harry herceg abban reménykedtek egykoron, hogy a saját szabályaikra építve kezdhetnek teljesen új életet a királyi családon kívül, de úgy tűnik, hogy a csillogó lehetőségek egyre inkább a kellemetlen arcukat mutatják a sussexi páros felé.

Meghan Markle sorra veszti el a kapcsolatait

A pár még 2020-ban hagyta maga mögött a királyi családi életet azután, hogy a hajdani királynő II. Erzsébet nem engedte meg Harry hercegnek és feleségének, hogy „félig bent, félig kint” életmódot folytassanak a királyi családdal. Nagy álmokkal és tervekkel költöztek végül Kaliforniába, ahol mintegy amerikai „királyi párként” ünnepelték őket. Exkluzív rendezvényekre kaptak meghívást, miközben a legbefolyásosabb körökben mozogtak.

Azonban a befolyásos kapcsolatokból számos azóta már megromlott. Anna Wintour a divatvilág egyik lucsfigurája pletykák szerint hátat fordtott Meghannak azután, hogy a riválsával dolgozott együtt, Edward Enninfullal a brit Vouge egyik különszámában. Hasonló helyzet alakult ki Lauren Sanchez és Jeff Bezos barátságával is, állítólag a hercegné „kissé közönségesnek” tartotta a milliárdos feleségét, a meghívásait visszautasította, így egy újabb fontos ajtó zárult be a hercegi pár előtt, főleg abban a tekintetben, hogy Jeff Bezos az Amazon alapítója.

Se kapcsolatok, se streaming, mi lesz így?

A streaming területen sem virágzik a vállalkozás. Meghan és Harry herceg korábban mintegy 100 millió fontos (kb. 45 milliárd forintos) megállapodást írtak alá a Netflix-szel, azonban a kapcsolatuk megromlott, és a platform gyakorlatilag nem kér többet Meghan As Ever márkájának támogatásából. Egy közeli forrás azt állítja:

Teljesen elvesztették a fonalat. Meghan egyre rosszabb állapotban van, mert látja, hogy semmi sem működik. Az sem igaz már, hogy kapkodnak a márkája után.

A sussexi pár anyagi helyzete sem túl rózsás - a kaliforniai Montecitóban lévő birtokuk fenntartásának a költségei, az adók, az utazások és a biztonségi költségek évente 1,6 milliérd forintnyi összeget tesznek ki.