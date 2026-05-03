Kiderült: Meghan Markle kislánya valójában ilyen akcentussal beszél!

Harry herceg felesége, Meghan Markle legutóbbi Instagram-sztorijában közzétett rövid videójával mindenkit meglepett. Hosszú idő után újra hallható volt a négyéves Lilibet hangja, ráadásul nem akármilyen akcentussal. A videóban Meghanhez csatlakozott a Los Angeles-i csokoládékészítő, Jonathan Graham, akivel közösen dolgoztak egy különleges anyák napi kollekción.

Meghan Markle és Harry herceg négyéves kislánya, Lilibet valójában ilyen akcentussal beszél / Fotó: AFP

Meghan Markle kislányával reklámozza márkáját?

A rajongók először 2025 januárjában hallhatták Lilibet hangját, amikor Meghan egy megható videót osztott meg elhunyt kutyájuk, Guy emlékére. Sokan megjegyezték, hogy a kislány rajong a rózsaszínért, mivel gyakran ilyen színű ruhákban látható. A videó egy meghitt pillanatot is tartalmazott, ahol Lilibet és bátyja, Archie énekeltek a kutyának. Úgy tűnik, mindkét gyerek határozott amerikai akcentussal beszél, miután a család 2020-ban Kaliforniába költözött, és kilépett a királyi családból.

Harry herceg és Meghan négyéves kislánya röviden feltűnt édesanyja legutóbbi Instagram-sztorijában, amely a sussexi házaspár tyúkóljában készült.

Amikor a csokis ember meglátogatja a tyúkokat. Itt a Compartes, és ott vannak Hill és Jill!

- hallható Meghan hangja a videóban, miközben a kamerát a baromfikra irányította.

Lilibet arca továbbra sem látszott a videóban, ekkor szólt oda édesanyjának, és izgatottan közölte amerikai akcentussal, hogy talált egy „szürke” tojást.

Anya, találtam még egy szürkét

- mondta a kislány, mire Meghan így válaszolt:

Köszönöm, drágám!

- reagált Meghan.

A videóban Meghan fekete, ujjatlan felsőt és nadrágot viselt, miközben körbevezette Jonathant a Montecitóban található, 14 millió dolláros villájuk tyúkóljában - írja a DailyMail.

Meghant egyébként kritikák érték, amiért pénzt próbál keresni a családját felhasználva: például két, a gyerekei születésnapja ihlette, 47 fontos gyertyát dobott a piacra. A termékek az As Ever limitált anyák napi kollekciójába tartoznak, amelyben csokoládék is szerepelnek a Compartes-től. A kampány során több influencer is kapott ajándékcsomagot, köztük Meghan barátai is. Érdekesség, hogy Serena Williams is megosztotta a csomagot, de videója meglepően „laza” és kaotikus lett, mivel a csokoládék összetörve hevertek a dobozban.