Kutyája tartotta a lelket Oprah Winfreyben: „Nehéz időszakon mentem keresztül, és ő volt az egyetlen társam”

Oprah Winfrey öt évtizede tart kutyákat, akik közül néhányan igen fontos szerepet töltöttek be az életébe. Egyikük olyan mély nyomott hagyott a műsorvezetőben, hogy még a spiritualitását is elősegítette.

Oprah Winfrey egész életében kutyákkal osztotta meg az életét

Fotó: YouTube/Oprah

Oprah Winfrey kitalált történettel vitte haza első kutyáját

Vannak pillanatok, amikor nehezen találunk kapaszkodót az élet nehézségeinek túlélésére. Ilyenkor minden nap egy újabb “akadály” a túlélésben folytatott harcban, sokszor kilátástalannak tűnik az a sok probléma, akadály, amivel szembe kell néznünk. Vannak azonban olyan szerencsés emberek, akikhez kérés nélkül is megérkezik a segítség, mégpedig a kutyájuk személyében.

Oprah Winfrey egy új minisorozat, a „Life is Better with Dogs” narrátoraként különböző gazdik és kutyáik történetét meséli el. Winfrey is megosztotta a kutyákhoz kapcsolódó történetét, amely egészen a gyerekkoráig vezet vissza. Ekkor vette meg a nehezen összegyűjtött pénzéből Simone névre hallgató fekete cockapoo-ját, akit egy kitalált történettel vitt haza: azt mondta, hogy a tanára kérte meg, vigyázzanak a kutyára, majd később újabb történeteket talált ki, hogy maradhasson a kutyus. „Nehéz időszakon mentem keresztül, és ő volt az egyetlen társam. Menedéket jelentett számomra. A kutyák mindig akkor voltak mellettem, amikor minden más széthullott körülöttem.” - idézte fel Oprah.

A kutyák segítették megélni a jelent

A csalás ugyan bevált, de amikor 14 évesen az apjához költözött, a kutyát nem vihette magával. „A kutyának a ház alatt kellett aludnia, én pedig esténként a verandán ültem, csak hogy vele lehessek.” Simon nem sokkal később elpusztult, de mély nyomott hagyott Oprahban.

Az évek során sokszor kellett búcsút vennie a kedvenceitől, köztük egyik legkedvesebb társát, Luke-tól, akinek elvesztése mélyítette a spiritualitását. Mint mondja, a kutyái segítették őt a jelenben élni: „Figyeltem őket, ahogy a jelenben léteznek. Ez segített abban, hogy jobban éljek.”

Oprah jelenleg egy idős cocker spániel, Sadie gazdája, aki súlyos egészségügyi problémákkal küzd, de ennek ellenére is ugyanolyan életvidám. Winfrey erre is fontos tanulságként tekint:

Megtanultam elfogadni az öregedést. Még ha a dolgok nem működnek tökéletesen, az élet akkor is jó.

- mondta a PEOPLE magazinnak.