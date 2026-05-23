Legalább 90 halálos áldozatot követelt egy bányarobbanás

Több száz mentőtisztet riasztottak a robbanás helyszínére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.23. 09:05
Legalább 90 ember halt meg egy észak-kínai szénbányában történt robbanásban. A gázrobbanás a Tongzhou Csoport által üzemeltetett Liushenyu szénbányában történt Sanhszi tartományban.

Szén-monoxid állhat a bányarobbanás mögött. Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Több száz mentőtisztet riasztottak a robbanás helyszínére, akik hordágyakon vitték ki a sérülteket. Állítólag több mint 100 embert szállítottak kórházba, de a mentési munkálatok még folyamatban vannak.

A robbanás pénteken helyi idő szerint 19:29-kor történt egy sanhszi szénbányában, ahol a jelentések szerint 247 munkás volt szolgálatban az incidens idején.

Az incidenst követően Hszi Csin-ping kínai elnök felszólított arra a hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent a sérültek ellátása és a túlélők felkutatása érdekében. Arra is kérte a kormányt, hogy vizsgálja ki a baleset okát, és vonja felelősségre az illetékeseket.

Az állami média jelentése szerint őrizetbe vették a szénbányát vezető tisztviselőket. A gázrobbanás okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de arról számoltak be, hogy a bányában a szén-monoxid szintje meghaladta a határértékeket.

A kínai katasztrófavédelmi minisztérium hat mentőcsapat 345 fős személyzetét küldte a mentési művelet segítésére - írta a BBC.

