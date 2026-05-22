Tiszaújvárosi robbanás: két sérültet már kiengedtek a kórházból
A Mol tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból, hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil - közölte az egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán pénteken.
Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Égési Centrumába.
Egy sérült lélegeztetésre szorul és mind a négyen másodfokú, kiterjedt égési sérülést szenvedtek el, ellátásuk folyamatosan zajlik - tette hozzá.
Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre