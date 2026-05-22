Tiszaújvárosi robbanás: két sérültet már kiengedtek a kórházból

A Mol tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból, hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil - közölte az egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.22. 16:39
Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Égési Centrumába.

Egy sérült lélegeztetésre szorul és mind a négyen másodfokú, kiterjedt égési sérülést szenvedtek el, ellátásuk folyamatosan zajlik - tette hozzá.

Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért.

