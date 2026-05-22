Könnyeikkel küszködtek: Megrázta a helyieket a tiszaújvárosi robbanás

A halálos tiszaújvárosi robbanás, amelyben egy 40-es éveiben járó családapa hunyt el, a helyieket is rettentően megrázta. A helyszínre a Bors tudósítója érkezett meg, akinek sokan megszólaltak az ügy kapcsán.

A halálos tiszaújvárosi robbanás a helyieket is megrázta. Fotó: GettyImages

Így emlékeznek a tiszaújvárosi robbanásra a helyiek

Láttam a munkahelyem ablakából, ahogy a fekete füst felszállt és ahogy a mentők jöttek. Borzalmas látvány volt és ahogy érkeztek a hírek, hogy sokan megsérültek...

– mondta Erzsébet, akit nagyon megrázott, ami történt.

Nagyon megrázónak tartja Erzsébet a MOL üzemben történt robbanást. Fotó: MW

Egy másik helyi idős lakos pedig rendkívül sajnálatosnak tartotta az esetet, láthatóan őt is megviselte a tragédia, ahogy egy idős hölgyet is, aki elmondta: ahogy meghallotta a robbanást, megijedt, majd pillanatokon belül sorra érkeztek a mentők és a tűzoltók.

Egymást kérdezgettük, mi történt. Az egyik hölgy látta a füstöt is, utána hívott a fiam, hogy mi történt

– mesélte az idős hölgy, aki hozzátette, ekkora robbanást még életében nem hallott.

Egy volt tűzoltó pedig könnyek között nyilatkozott a Borsnak. Zoltán, aki egy parkban éppen az unokájával játszott, amikor megszólítottuk, elmondta: horgászott, amikor figyelmes lett a robbanás hangjára, majd látta, ahogy a szirénázó tűzoltók behajtanak az üzem területére, végül pedig a mentőhelikoptereket is, ahogy azok leszállnak.

Könnyes szemmel mesélte el Zoltán, hogyan élte meg a MOL üzemben történt robbanás pillanatait. Fotó: Bors

Zoltánt szemmel láthatóan nagyon megérintette a tragédia, miután volt tűzoltóként tudja, hogy ilyen esetben a hatóságok munkatársai gondolkodás nélkül az életüket kockáztatják.

Amikor más elszalad, ők akkor mennek oda és soha nem tudni, mire mennek, mit találnak. Én még nem láttam olyat, hogy egy tűzoltó elszaladna, ha baj van

– mondta az idős férfi, miközben lehajtott fejjel a földet nézte, mert alig tud magához térni a történtektől.