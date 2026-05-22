Pintér Tenya lóháton készít mélyinterjúkat – Új podcast sorozatot indít a színész

Pintér Tibor podcast sorozatának célja, hogy őt magát, valamint napjaink legnépszerűbb és legérdekesebb sztárjait kicsit jobban megismerhessük. A dolog pikantériája, hogy a vendégek lóháton beszélnek életükről!

Pintér Tibor új podcast sorozatot indított (Fotó: Markovics Gábor)

Pintér Tibor lóhátra ültette Agárdi Szilvit

Pintér Tenya is vendége volt a minap megrendezett Whirpool eseménynek, melynek házigazdája a kiváló szakács, Lázár Chef volt. A rendezvény meghívottjai – Tenya, Király Linda vagy éppen Agárdi Szilvia és még sokan mások – közösen sütötték meg saját pizzájukat, melyben Kovács Lázár és tanítványa, Pethő Samu segítette őket.

A különleges rendezvényen Pintér Tibor lapunknak számolt be először legújabb terveiről. A Nemzeti Lovas Színház igazgatója elárulta, hogy egy teljesen új perspektívából közelíti meg a műsorkészítés világát, Tenya ugyanis egy-egy interjúra invitálja vendégeit, akik lóháton ülve mesélnek életükről.

Mindig van valamilyen új őrület az életünkben, az állandóan változó produkciókon kívül most egy fantasztikus vállalkozásba kezdtünk. Egy filmes csapat megtalált, és felkértek egy podcast műsor vezetésére, aminek a címén sokat töprengtünk, végül azonban az „Ülj fel mellém” címet kapta. Itt lovon ülve készítünk mélyinterjút azokkal a színészekkel, énekesekkel és művészekkel, akik egy picit tudnak lovagolni

– mesélte Tenya. A színész-rendező első vendége nem más volt, mint Agárdi Szilvia, aki elképesztő bátorsággal vállalta a felkérést.

Agárdi Szilvia látássérültként vágtatott Pintér Tenyával (Fotó: Facebook/Agárdi Szilvia)

Pintér Tenya vakon ült lóra

Az Ülj fel mellém podcast első epizódjában Tenya Agárdi Szilvi énekesnőt kérdezgette, amely nemcsak az énekesnő, de Tenya számára is egy egészen elképesztő élményt adott.

Az első vendégem Agárdi Szilvia volt, aki vak énekesnőként ezt elvállalta. Csodálatos volt az egész. Sírtunk, nevettünk, közösen énekeltünk. Szilvi felült a Nemzeti Lovas Színház egyik lovára és egy nagy réten eleresztettük őket. Jött utánam vágtában, sőt még le is előzött! Ez egy látássérülttől óriási dolog és nagy bátorságról tanúskodik

– mesélte lapunknak Pintér Tibor a Nemzeti Lovas Színház igazgatója.