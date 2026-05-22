Pintér Tenya lóháton készít mélyinterjúkat – Új podcast sorozatot indít a színész
A népszerű színésztől már megszokhattuk, hogy időről időre előáll egy új és izgalmas ötlettel. Pintér Tibor most valami egészen rendhagyóval rukkolt elő: lóháton fog mélyinterjúkat készíteni híres emberekkel!
Pintér Tibor podcast sorozatának célja, hogy őt magát, valamint napjaink legnépszerűbb és legérdekesebb sztárjait kicsit jobban megismerhessük. A dolog pikantériája, hogy a vendégek lóháton beszélnek életükről!
Pintér Tibor lóhátra ültette Agárdi Szilvit
Pintér Tenya is vendége volt a minap megrendezett Whirpool eseménynek, melynek házigazdája a kiváló szakács, Lázár Chef volt. A rendezvény meghívottjai – Tenya, Király Linda vagy éppen Agárdi Szilvia és még sokan mások – közösen sütötték meg saját pizzájukat, melyben Kovács Lázár és tanítványa, Pethő Samu segítette őket.
A különleges rendezvényen Pintér Tibor lapunknak számolt be először legújabb terveiről. A Nemzeti Lovas Színház igazgatója elárulta, hogy egy teljesen új perspektívából közelíti meg a műsorkészítés világát, Tenya ugyanis egy-egy interjúra invitálja vendégeit, akik lóháton ülve mesélnek életükről.
Mindig van valamilyen új őrület az életünkben, az állandóan változó produkciókon kívül most egy fantasztikus vállalkozásba kezdtünk. Egy filmes csapat megtalált, és felkértek egy podcast műsor vezetésére, aminek a címén sokat töprengtünk, végül azonban az „Ülj fel mellém” címet kapta. Itt lovon ülve készítünk mélyinterjút azokkal a színészekkel, énekesekkel és művészekkel, akik egy picit tudnak lovagolni
– mesélte Tenya. A színész-rendező első vendége nem más volt, mint Agárdi Szilvia, aki elképesztő bátorsággal vállalta a felkérést.
Pintér Tenya vakon ült lóra
Az Ülj fel mellém podcast első epizódjában Tenya Agárdi Szilvi énekesnőt kérdezgette, amely nemcsak az énekesnő, de Tenya számára is egy egészen elképesztő élményt adott.
Az első vendégem Agárdi Szilvia volt, aki vak énekesnőként ezt elvállalta. Csodálatos volt az egész. Sírtunk, nevettünk, közösen énekeltünk. Szilvi felült a Nemzeti Lovas Színház egyik lovára és egy nagy réten eleresztettük őket. Jött utánam vágtában, sőt még le is előzött! Ez egy látássérülttől óriási dolog és nagy bátorságról tanúskodik
– mesélte lapunknak Pintér Tibor a Nemzeti Lovas Színház igazgatója.
Vendége kedvéért Pintér Tibor is bevállalt egy komoly feladatot. A zseniális lovas most bekötött szemmel, vakon ült fel lovára.
„Szilvi és a férje bekötötték az én szememet, és nekem is végig kellett élnem azt, hogy milyen így lóháton ügetni vagy éppen vágtázni. Döbbenetes élmény volt az egész, hogy végig kellett mennem azon, ahogy Szilvi érez. Azt gondolom, hogy életem egyik legfelkavaróbb és megrázóbb élménye volt” – idézte fel az emléket.
Félelmek és titkok derülnek ki
„Bölcs embernek ló való, mert lóvá tesz az ember, és emberré a ló” – mondja Jókai Mór. Pintér Tibor is hasonlóképpen vélekedik, saját bevallása szerint a lovak tükörképként szolgálnak számunkra, és amint felpattanunk a nyeregbe, akaratlanul is kitárulkozunk.
A ló egy tükröt tart az embernek. Rajta ülve nagyon sok minden kiderül rólunk, a félelmeink, a valódi életigenlésünk, a bátorságunk, az életfilozófiánk, és még rengeteg minden. Ez egy csoda. Engem is egy egészen új és más valómban láthatnak a nézők, de nem én vagyok a fontos, hanem az interjúalanyok, hiszen a következőkben szeretném meghívni Árpa Attilát, Janicsák Vecát, és olyan művészeket, akik hajlandók lóháton alávetni magukat az én kérdéseimnek.
A podcast első része már elérhető Pintér Tibor rajongói, és természetesen minden érdeklődő számára a Nemzeti Lovas Színház YouTube csatornáján.
