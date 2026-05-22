Hoppá! Egyre nagyobb teher nyomja a vállát Vilmos hercegnek és Katalin hercegnének

Katalin hercegné és Vilmos herceg vihetik tovább a vállukon a királyi család legfőbb feladatait. Most hogy Katalin hercegné visszatér a nemzetközi szerepekhez, sokkal nagyobb súly helyeződhet a hercegi pár vállára.

Katalin hercegné és Vilmos herceg vihetik a legtöbb feladatot a királyi családban

Katalin hercegné hosszú idő után ismét nemzetközi szerepben tündököl, ez pedig sokak szerint komoly fordulópontot jelent a királyi család jövőjére nézve. Katalin hercegné olaszországi látogatása volt az első külön álló útja azóta, hogy 2024-ben közölték a nyilvánossággal, hogy daganatos betegséggel küzd. A hercegné két napot töltött Reggio Emiliában, a program során pedig a koragyermekkori fejlesztéssel foglalkozó központját népszerűsítette, miközben megismerte a város világszerte elismert, gyermekközpontú oktatási modelljét.

A látogatás nem csak nem csak szakmai szempontból volt jelentős: mintegy háromezer ember gyűlt össze a Piazza Prampolini téren, hogy üdvözöljék hercegnét. Mindez azt mutatja, hogy a közönség folyamatos érdeklődéssel áll a hercegné felé.

Harry herceg és Meghan Markle kilépésével, valamint András herceg lecímerezésével karcsúsodott a brit királyi család, emiatt nagyobb felelőség és figyelem hárul Vilmos hercegre és Katalin hercegnére. Catherine Mayer író szerint Vilmos és Katalin viszik a hátukon a feladatokat, miközben az idősebb királyi családtagok egyre leterheltebbek.

A helyzet némileg stabilizálódott azután, hogy III. Károly király április elején Amerikába látogatott, ahol beszédet is mondott. „Ezt a fajta diplomáciai befolyást egyetlen brit politikus sem tudta volna így gyakorolni” – fogalmazott Ailsa Anderson, II. Erzsébet egykori sajtótitkára, aki szerint a király teljesítménye „hibátlan” volt.

Mayer szerint a viharos időszak után sikerült azt az érzetet kelteni, hogy a monarchia stabil, amiben nagy szerepe van Katalin hercegnének. „Károly a jelen, de Vilmos és Katalin a jövő. Nélkülük nincs intézmény” – mondta.

Több feladat várhat a hercegnéhez

A hercegné varázsa az olasz úton is megmutatkozott: olaszul szólt a helyiekhez, a pedagógusokat levette a válláról, és egy szakértő szerint még a koragyermekkori nevelés nemzetközi nagykövete is lehet a hercegné. Russell Myers királyi szakértő szerint a hercegné hiánya érezhető volt:

Tagadhatatlan, hogy mindenki hiányolta a kisugárzását. Bárhol megjelenik, hatalmas érdeklődést vált ki, és kulcsszerepet játszik a monarchia népszerűségében.

Ailsa Anderson hozzátette: „Ő a jövő királynéje. Ahogy II. Erzsébet mondta: látni kell, hogy higgyünk benne. Katalin elegáns, gyönyörű, közvetlen és barátságos. A király sikeres amerikai útja után Vilmos és Katalin még magasabb szintre lépnek.” Szerinte a mostani szereplés egyértelmű üzenet: „visszatért.”