Szétszakadt a királyi család, Harry és András hercegek a kirekesztettek életét élik

A királyi család tagja, Peter Phillips hamarosan újra kimondja a boldogító igent, az esküvője pedig igazi királyi eseménynek ígérkezik. Anna hercegnő fia a hírek szerint jövő hónapban veszi feleségül menyasszonyát, Harriet Sperlinget, méghozzá egy meghitt, rendkívül exkluzív ceremónia keretében.

Nem mindenki hivatalos a királyi családtag esküvőjére

A pár 2026. június 6-án házasodik össze a All Saints Church templomban, a festői Cotswolds vidékén. A helyszín különösen fontos számukra, hiszen mindketten erősen kötődnek a környékhez.

Bár az esemény várhatóan tele lesz a brit királyi család ismert tagjaival, a háttérben állítólag komoly feszültségek húzódnak. Bennfentesek szerint több problémásnak tartott királyi családtag sem szerepelhet a vendéglistán, hogy ne vonják el a figyelmet a menyegzőről.

A pletykák szerint András herceg és exfelesége, Sarah Ferguson vagy nem kaptak meghívást, vagy úgy dönthetnek, hogy távol maradnak az eseménytől. A források szerint jelenlétük túlságosan nagy médiafigyelmet generálna, ami beárnyékolhatná Peter és Harriet nagy napját.

Úgy tudni, hogy Harry herceg és Meghan Markle sem szerepelnek a meghívottak között. A sussexi hercegi pár kapcsolata továbbra is feszült a királyi család több tagjával, ezért sokan nem lepődtek meg azon, hogy kimaradhatnak az eseményből.

Peter és Harry évek óta nem beszéltek, és egyszerűen megszakadt a kapcsolatuk, ezért őt nem hívták meg.

A meghívottak között viszont várhatóan ott lesz Károly király és Kamilla királyné valamint Vilmos herceg és Katalin hercegé is értesültek már az esküvő részleteiről.

A családi körből szinte biztosra veszik, hogy Peter szülei, Anna hercegnő és Mark Phillips, valamint húga, Zara Tindall és férje, Mike Tindall is jelen lesznek a különleges alkalmon - írja a DailyExpress.