Szétszakadt a királyi család, Harry és András hercegek a kirekesztettek életét élik

A család újra együtt ünnepel, de többen nem lettek meghívva az eseményre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.18. 21:20
A királyi család tagja, Peter Phillips hamarosan újra kimondja a boldogító igent, az esküvője pedig igazi királyi eseménynek ígérkezik. Anna hercegnő fia a hírek szerint jövő hónapban veszi feleségül menyasszonyát, Harriet Sperlinget, méghozzá egy meghitt, rendkívül exkluzív ceremónia keretében.

A királyi család izgatottan készül Anna hercegnő fiának esküvőjére     Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Nem mindenki hivatalos a királyi családtag esküvőjére

A pár 2026. június 6-án házasodik össze a All Saints Church templomban, a festői Cotswolds vidékén. A helyszín különösen fontos számukra, hiszen mindketten erősen kötődnek a környékhez.

Bár az esemény várhatóan tele lesz a brit királyi család ismert tagjaival, a háttérben állítólag komoly feszültségek húzódnak. Bennfentesek szerint több problémásnak tartott királyi családtag sem szerepelhet a vendéglistán, hogy ne vonják el a figyelmet a menyegzőről.

A pletykák szerint András herceg és exfelesége, Sarah Ferguson vagy nem kaptak meghívást, vagy úgy dönthetnek, hogy távol maradnak az eseménytől. A források szerint jelenlétük túlságosan nagy médiafigyelmet generálna, ami beárnyékolhatná Peter és Harriet nagy napját.

Úgy tudni, hogy Harry herceg és Meghan Markle sem szerepelnek a meghívottak között. A sussexi hercegi pár kapcsolata továbbra is feszült a királyi család több tagjával, ezért sokan nem lepődtek meg azon, hogy kimaradhatnak az eseményből.

Peter és Harry évek óta nem beszéltek, és egyszerűen megszakadt a kapcsolatuk, ezért őt nem hívták meg.

A meghívottak között viszont várhatóan ott lesz Károly király és Kamilla királyné valamint Vilmos herceg és Katalin hercegé is értesültek már az esküvő részleteiről.

A családi körből szinte biztosra veszik, hogy Peter szülei, Anna hercegnő és Mark Phillips, valamint húga, Zara Tindall és férje, Mike Tindall is jelen lesznek a különleges alkalmon - írja a DailyExpress.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
