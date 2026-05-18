Szabadidejében is életet mentett a hős mentős

A mentős segített az újraélesztésben, amíg visszatért a beteg pulzusa.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.18. 21:45
Különdíjat kapott az a hősies mentőápoló, aki a munkaideje lejárta után is egy bajbajutott segítségére sietett.

A mentős segített megmenteni egy férfi életét
A mentős gyorsan reagált, hogy segítsen bajtársainak    Fotó: Kovács Márton / hot! magazin/MTI/Kovács Márton

2025. június 10-én egy árokba esett középkorú férfihoz riasztották a mentőket. A helyszínre elsőként kiérkező mentősök már légzés és keringés nélkül találták a beteget, amit azonnal jeleztek az irányítócsoport felé. 

Berta Sándor a szolgálatát leadva hallotta meg az éppen beérkező rádióforgalmazást. A lelkiismeretes mentőápoló azonnal a saját autójába ült, hogy a helyszínen segédkezhessen a már megkezdett újraélesztésben. A folyamatot több egység közösen végezte, a példaértékű összefogás eredményeként pedig a sérült férfit stabil állapotban szállíthatták kórházba - írja az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala.

Büszkék vagyunk rá, hogy olyan elhivatott emberek erősítik közösségünket, akik számára az életmentés nemcsak munka, hanem valódi hivatás. Berta bajtárs Hősies Mentésért Különdíjat vehetett át május 8-án a Nemzeti Színházban. Az elismeréshez szívből gratulálunk!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
