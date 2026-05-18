Szabadidejében is életet mentett a hős mentős
A mentős segített az újraélesztésben, amíg visszatért a beteg pulzusa.
Különdíjat kapott az a hősies mentőápoló, aki a munkaideje lejárta után is egy bajbajutott segítségére sietett.
A mentős segített megmenteni egy férfi életét
2025. június 10-én egy árokba esett középkorú férfihoz riasztották a mentőket. A helyszínre elsőként kiérkező mentősök már légzés és keringés nélkül találták a beteget, amit azonnal jeleztek az irányítócsoport felé.
Berta Sándor a szolgálatát leadva hallotta meg az éppen beérkező rádióforgalmazást. A lelkiismeretes mentőápoló azonnal a saját autójába ült, hogy a helyszínen segédkezhessen a már megkezdett újraélesztésben. A folyamatot több egység közösen végezte, a példaértékű összefogás eredményeként pedig a sérült férfit stabil állapotban szállíthatták kórházba - írja az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala.
Büszkék vagyunk rá, hogy olyan elhivatott emberek erősítik közösségünket, akik számára az életmentés nemcsak munka, hanem valódi hivatás. Berta bajtárs Hősies Mentésért Különdíjat vehetett át május 8-án a Nemzeti Színházban. Az elismeréshez szívből gratulálunk!
