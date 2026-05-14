Kiírták a tervezési közbeszerzést a Petőfi híd felújítására, de a rekonstrukció még évekig várat magára

A Budapesti Közlekedési Központ kiírta a Petőfi híd felújításának tervezésére vonatkozó közbeszerzést, amellyel hosszú évek után végre valódi előrelépés történhet az egyik legrosszabb állapotban lévő budapesti Duna-híd ügyében. A döntés azért különösen jelentős, mert a híd állapotával kapcsolatban már évek óta figyelmeztetnek szakértők, miközben a rekonstrukció előkészítése eddig gyakorlatilag nem haladt.

A Petőfi híd felújításra szorul már évek óta

A tényleges kivitelezés még mindig távoli. A jelenlegi menetrend szerint az engedélyezési és kiviteli tervek 2026–2027-re készülhetnek el, a kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzést pedig legkorábban 2028 őszén írhatják ki. Ha minden ideális ütemben halad, akkor a híd felújítása 2028–2029 körül indulhat el, és a korszerűsített Petőfi hidat várhatóan 2030 körül adhatják át.

A híd műszaki állapota közben folyamatosan romlik. A BKK szerint a mederhíd és a budai nyílás korrózióvédelmi bevonata jelentősen károsodott, a vízelvezető rendszer több helyen hibás, a hídfők vízelvezetői lyukasak és hiányosak, emellett számos szerkezeti elem is javításra vagy cserére szorul. A saruk állapota különösen aggasztó lehet, miközben egyre több elemet érint a korrózió.

A Petőfi hídon ugyan történtek kisebb beavatkozások az elmúlt évtizedekben, 2013–2014-ben például megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációit, de teljes körű felújítás utoljára 1979–1980-ban zajlott. Ez azt jelenti, hogy a híd már jóval túl van azon a 30–35 éves felújítási cikluson, amely a Duna-hidak esetében általánosan indokoltnak számít.

A Petőfi híd felújítását már rég meg kellett volna kezdeni

Korábban Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője is arról beszélt lapunknak, hogy a Petőfi híd felújítását már évekkel ezelőtt meg kellett volna kezdeni. Szerinte a híd gyakorlatilag egyszerre „érett meg” a rekonstrukcióra a Lánchíddal.

Mint fogalmazott, a Margit híd felújítása után a döntéshozók előtt gyakorlatilag két komoly jelölt állt: a Lánchíd és a Petőfi híd. Végül a Lánchíd rekonstrukciója valósult meg, amely hosszú politikai és pénzügyi viták után csak 2022 végére készült el, miközben a Petőfi híd állapota tovább romlott.