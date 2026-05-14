Kiírták a tervezési közbeszerzést a Petőfi híd felújítására, de a rekonstrukció még évekig várat magára
A híd műszaki állapota évek óta romlik: rozsdásodó szerkezeti elemek, elöregedett szigetelések és sérült vízelvezető rendszerek jelzik, hogy a korszerűsítés már nem halogatható sokáig. A Petőfi híd felújításának megtervezésére most kiírták a közbeszerzést, ami mérföldkőnek számít egy régóta halogatott beruházás előkészítésében. A felújításra azonban így is éveket kell várni.
A Budapesti Közlekedési Központ kiírta a Petőfi híd felújításának tervezésére vonatkozó közbeszerzést, amellyel hosszú évek után végre valódi előrelépés történhet az egyik legrosszabb állapotban lévő budapesti Duna-híd ügyében. A döntés azért különösen jelentős, mert a híd állapotával kapcsolatban már évek óta figyelmeztetnek szakértők, miközben a rekonstrukció előkészítése eddig gyakorlatilag nem haladt.
A tényleges kivitelezés még mindig távoli. A jelenlegi menetrend szerint az engedélyezési és kiviteli tervek 2026–2027-re készülhetnek el, a kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzést pedig legkorábban 2028 őszén írhatják ki. Ha minden ideális ütemben halad, akkor a híd felújítása 2028–2029 körül indulhat el, és a korszerűsített Petőfi hidat várhatóan 2030 körül adhatják át.
A híd műszaki állapota közben folyamatosan romlik. A BKK szerint a mederhíd és a budai nyílás korrózióvédelmi bevonata jelentősen károsodott, a vízelvezető rendszer több helyen hibás, a hídfők vízelvezetői lyukasak és hiányosak, emellett számos szerkezeti elem is javításra vagy cserére szorul. A saruk állapota különösen aggasztó lehet, miközben egyre több elemet érint a korrózió.
A Petőfi hídon ugyan történtek kisebb beavatkozások az elmúlt évtizedekben, 2013–2014-ben például megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációit, de teljes körű felújítás utoljára 1979–1980-ban zajlott. Ez azt jelenti, hogy a híd már jóval túl van azon a 30–35 éves felújítási cikluson, amely a Duna-hidak esetében általánosan indokoltnak számít.
A Petőfi híd felújítását már rég meg kellett volna kezdeni
Korábban Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője is arról beszélt lapunknak, hogy a Petőfi híd felújítását már évekkel ezelőtt meg kellett volna kezdeni. Szerinte a híd gyakorlatilag egyszerre „érett meg” a rekonstrukcióra a Lánchíddal.
Mint fogalmazott, a Margit híd felújítása után a döntéshozók előtt gyakorlatilag két komoly jelölt állt: a Lánchíd és a Petőfi híd. Végül a Lánchíd rekonstrukciója valósult meg, amely hosszú politikai és pénzügyi viták után csak 2022 végére készült el, miközben a Petőfi híd állapota tovább romlott.
A szakértő szerint a halogatás minden nappal növeli a költségeket és a műszaki kockázatokat. Emiatt most már nemcsak a teljes felújítás szükségessége a kérdés, hanem az is, hogy addig milyen ideiglenes beavatkozásokkal lehet fenntartani a híd biztonságos működését.
A városvezetésnek ezért azt is vizsgálnia kell, hogy a szükséges munkálatok milyen ütemezéssel valósíthatók meg, illetve mely beavatkozások halaszthatók el anélkül, hogy a szerkezet kritikus károsodást szenvedne. A főpolgármester feladata lesz emellett a projekt pénzügyi fedezetének biztosítása a fővárosi költségvetésben, valamint az állami és uniós források megszerzése is.
A felújítás azonban nemcsak műszaki, hanem komoly közlekedéspolitikai kihívás is lesz. A Petőfi híd lezárása várhatóan jelentős torlódásokat okoz majd a déli Duna-átkelőkön, miközben ismét előkerülhet a Lánchíd autós forgalmának régóta vitatott kérdése is.
Szakértők szerint Budapestnek már most el kell kezdenie felkészülni arra az időszakra, amikor a Petőfi híd hosszabb időre kiesik a forgalomból. Egy többéves lezárás ugyanis komoly terhelést jelenthet a főváros közlekedési rendszerére, különösen akkor, ha addig nem történnek érdemi fejlesztések az alternatív útvonala.
