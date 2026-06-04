Fogmosás? Ezt a téves szabályt mindenki ismeri és csinálja

Alapvetően mindenkinek más a fogmosási rutinja. A napi kétszeri fogmosás ugyanakkor alapszabály, ám van valami ezzel kapcsolatban, amit sokan rosszul csinálnak. Valójában ugyanis közvetlenül étkezés után tilos fogat mosni – a szakértők szerint.

Kiderült: közvetlenül étkezés után nem ajánlják a fogmosást a fogorvosok (Fotó: Lifestock / freepik.com – KÉpünk illusztráció)

Étkezés után egyből fogmosás? Ezért kerüld!

Azt mondják a fogorvosok: étkezés után ne azonnal mossunk fogat! Jó, de akkor mikor essünk a fogkefével a rágószerveinknek? Cikkünkből ez is kiderül.

A legnagyobb vita a fogmosás körül, hogy naponta hányszor kell megtenni. Bár van, aki szerint az esti fogmosás elegendő, a fogorvosok és szakértők szerint a napi legalább két fogmosás elengedhetetlenül fontos. A fogak egészségének megőrzéséhez ez szükséges, ugyanakkor nem mindegy, mikor mossuk meg a rágószerveinket! Az emberek nagy része közvetlenül étkezés után veszi magához fogkeféjét, ám a szakemberek ettől óvva intenek!

Az ékezések után a száj pH-értéke ugyanis savas irányba tolódik el, ezt pedig erősíti, ha savas ételeket vagy italokat fogyaszt az ember. Ilyenkor a fogzománc átmenetileg felpuhul és könnyen sérülhet. A fogkefe ezt a réteget megsértheti és könnyen a fog elkopását eredményezi – számol be róla a Life.hu.

A szakemberek szerint étkezések után javasolt 30-40 percet várni a fogápolási rutinnal.

Reggel és este 2-3 percig sikáld a fogad, alapos körkörös mozdulatokkal, és nem lesz baj! – tanácsolják. Hozzáteszik: ezt jobb, ha minden főétkezés után megtesszük, tehát napi háromszor.