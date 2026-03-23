Fogfehérítést ígér a legújabb TikTok-őrület – erre készülj, ha kipróbálod!

A fogorvosok is megszólaltak a legújabb trend kapcsán, ami a TikTok felületén terjed. Az egyre csak terjedő szépségtrend során az influenszerek lila hajsamponnal mosnak fogat: céljuk a fogfehérítés. Ez tényleg akkora őrültség, mint aminek elsőre hangzik, vagy valóban működik? Máris kiderül!

A fogfehérítés legújabb őrülte egyre csak terjed

Fogfehérítés samponnal? Megszólaltak a szakértők is

Az emberi hiúság oltárán áldoz az újabb TikTok trend, amely azt feszegeti, hogy a sampon nem csak a hajra való. A legújabb őrület szerint, ha lila hajsamponnal mosunk fogat, olyan fehérré válnak a rágószerveink, mintha egy professzionális orvosi fogfehérítésen jártunk volna.

Egy manchesteri influneszer, Saskia Ward kezdett bele ebbe az egész őrültségbe, mikor kitett egy videót ragyogóan fehér fogsoráról,azt állítva, hogy minden este lefekvés előtt lila hajsamponnal mos fogat. Több ezer megtekintést ért el a mára virálissá vált videó, sokan ki is próbálták a módszert.

A szakemberek és dentálhigiénikusok körében hatalmas felháborodást váltott ki az ötlet. Nem győzik az embereket lebeszélni a furcsa módszer kipróbálásáról.

„Ez a tipp egyszerűen értelmetlen és veszélyes. A samponnak nincs semmi keresnivalója a szájban. A lila sampon semlegesíti a haj sárgás árnyalatát, hamvasítja az ősz hajat, de ez nem jelenti azt, hogy a fogakat is fehéríti. Ez agyrém! Samponnal fogat mosni eleve rendkívül veszélyes, mert közben az ember lenyelhet belőle. A lila sampon nem fogja kifehéríteni a fogakat, de nagyon rossz hatással lehet az egészségre” – idézi dr. Khaled Kasemet, az Impress Orthodontics szakértőjét a Life.hu internetes portál.

A lila sampon azért sem működik, mert a fogzománc szerkezete teljesen más, mint a hajé, így a ráhatás is különbözik. A lila pigmentek nem tapadnak meg a fog felszínén, sőt, idővel szürkévé vagy foltossá teszik azokat. S ez még nem minden! Ha a lila sampon a nyálkahártyánkkal érintkezik, a benne található szulfátok és tartósítószerek irritálhatják a fogínyt és nyálkahártyát. Lenyelve pedig gyomorpanaszokat okozhat a sampon.