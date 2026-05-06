Lelepleztük a városi legendát: hátborzongató, mit rejt a Diana-ház teteje

Aki végigsétál a Károly körúton, talán észre sem veszi azt a különös, nyolcszögletű tornyot, amely kupak formájú. Pedig a Diana-ház tetején magasodó furcsa építmény nem egyszerű dísz: egy gyógyszerészeti birodalom emlékét őrzi.

A kupak alakú torony a Diana-ház tetején belül egy 13 négyzetméteres szoba Fotó: Gáll Regina / metropol

A Diana-ház története

Él egy olyan városi legenda Budapesten, hogy a Károly körúti Diana-ház tetején lévő kupak egy rövid távra bérelhető hely és egy molinón van a telefonszám, azt kell hívni, ha valaki ki akarja bérelni a tornyot egy pásztorórára. Elindultunk a rejtély nyomába, de molinót nem láttunk telefonszámmal és az interneten sem találtuk nyomát annak, hogy ez a hely bérelhető lenne. Az "urban legend" megdőlt, de kiderült az, hogy miért van kupak alakja a toronynak.

A történet egészen 1898-ig nyúlik vissza, amikor megnyílt a Diana nevű gyógyszertár. Akkor még senki sem sejthette, hogy ez a hely adja nekünk a Dianás cukorkát és a sósborszeszt. A fordulópont 1907-ben érkezett: megszületett a mentolos ízű Diana sósborszesz.

Ez az egyszerűnek tűnő készítmény valóságos csodaszerként robbant be a köztudatba. Fejfájásra, rosszullétre, szédülésre, szinte mindenre ajánlották. A patikus testvérpár pedig nem finomkodott: harsány, szinte amerikai stílusú reklámkampányokkal árasztották el a várost. Miközben más híres patikusok – Brázay, Fedák, Vértes vagy Fábián – visszafogottabban hirdettek, a Diana név márkává vált.

A mesés siker után megszületett az ötlet: olyan bérpalotát kell építeni, amely örökre megőrzi a Diana név dicsőségét. A terveket Fischer József építész készítette el. Ő eredetileg egy elegáns, gloriettszerű saroktornyot álmodott meg, amelyet az ókori vadászistennő, Diana egész alakos szobra diszített volna. Csakhogy a tulajdonosok mást akartak. Ők nem istennőt képzeltek az épületre, hanem egy óriási sósborszeszes üveget. Konkrétan azt szerették volna, hogy Budapest belvárosában, a Dob utca sarkán egy gigantikus, betonból készült Diana-flaska magasodjon az ég felé.

A tervező Diana istennőt képzelte a toronyra Forrás: Budapest Főváros Levéltára

A városvezetés azonban ezt már túlzásnak érezte. Végül kompromisszum született és a kupakra kaptak engedélyt, pontosabban egy kupak alakú toronyra.