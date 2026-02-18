Rejtély: Mindent hátrahagyva tűntek el a közvágóhíd dolgozói – urbex galéria

Korábban egy közvágóhíd működött egy magyar lakópark helyén. A közvágóhíd munkásai rejtélyesen tűntek el, az épület hosszú évekig állt elhagyatottan, mire lebontották. A Lone Wanderer fedőnevű magyar urbexes járt a vérfagyasztó falak között.

Az elhagyatott közvágóhíd Fotó: Lone Wanderer-urbexes

A Lone Wanderer nevű, magyar urbexes rengeteg izgalmas helyen járt már, mint például az elhagyatott timföldgyár, a VII. kerületi horrorház, vagy a rejtélyes autógyár, de ne feledkezzünk meg a magyar üdülőről, vagy a hegyvidéki óvodáról sem. Nemrégiben egy elhagyatott közvágóhídon járt, még azelőtt, hogy ledózerolták volna.

Sertések és szarvasmarhák szellemei lengik körül a közvágóhíd elhagyatott épületét. A titokzatos urbexes a Metropolnak mesélt a hátborzongató helyről:

Felfedezésem még pont jókor kezdtem ugyanis a képek készülte után nem sokkal mondták ki a végítéletet: dózerolás és lakóparkká avanzsálás... A bontás és erózió különböző stádiumában lévő épületek nagyon vegyes képet nyújtottak: volt itt rozsdamentes hűtőkamra, bár-és koncertterem, próbaterem, csövekkel, kábelekkel és gépekkel teli földalatti helységek, árkádos főépület és még megannyi érdekes építmény.

