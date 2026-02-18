Rejtély: Mindent hátrahagyva tűntek el a közvágóhíd dolgozói – urbex galéria
Hátborzongató helyre bukkant egy magyar urbexes. A közvágóhíd évek óta elhagyatottan állt, majd eltüntették a föld színéről. Ezt követően egy új épület került a helyére.
Korábban egy közvágóhíd működött egy magyar lakópark helyén. A közvágóhíd munkásai rejtélyesen tűntek el, az épület hosszú évekig állt elhagyatottan, mire lebontották. A Lone Wanderer fedőnevű magyar urbexes járt a vérfagyasztó falak között.
A Lone Wanderer nevű, magyar urbexes rengeteg izgalmas helyen járt már, mint például az elhagyatott timföldgyár, a VII. kerületi horrorház, vagy a rejtélyes autógyár, de ne feledkezzünk meg a magyar üdülőről, vagy a hegyvidéki óvodáról sem. Nemrégiben egy elhagyatott közvágóhídon járt, még azelőtt, hogy ledózerolták volna.
Sertések és szarvasmarhák szellemei lengik körül a közvágóhíd elhagyatott épületét. A titokzatos urbexes a Metropolnak mesélt a hátborzongató helyről:
Felfedezésem még pont jókor kezdtem ugyanis a képek készülte után nem sokkal mondták ki a végítéletet: dózerolás és lakóparkká avanzsálás... A bontás és erózió különböző stádiumában lévő épületek nagyon vegyes képet nyújtottak: volt itt rozsdamentes hűtőkamra, bár-és koncertterem, próbaterem, csövekkel, kábelekkel és gépekkel teli földalatti helységek, árkádos főépület és még megannyi érdekes építmény.
Nézd meg te is, hogy mit rejt az elhagyatott közvágóhíd! A galériát az alábbi képre kattintva lapozhatod végig:
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
