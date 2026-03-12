RETRO RÁDIÓ

Megmérgezte az ételt, hogy elvetéljen a kismama

Nem szeretetből készült a lasagne. Megmérgezte a férfi, mielőtt felszolgálta.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 19:30
megmérgez kismama méreganyag

Letartóztattak egy férfit, akit azzal vádolnak, hogy megmérgezte az ételt, majd azt egy terhes családtagjának adta abban a reményben, hogy az vetélést okoz.

A kegyetlen családtag megmérgezte az ételt
Az őrült férfi megmérgezte a kismamának készült lasagnét – Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A kegyetlen családtag megmérgezte az ételt

A 36 éves amerikai Amber Dena Snow-t március 10-én, kedden hosszas nyomozás után fogták el a Winneshiek megyei seriffhivatal tisztjei. A rendőrség azt állította, hogy felfedezték, hogy Snow és egy másik személy szándékosan oxikodont tett az ételbe, mielőtt azt odaadták volna a családjuknak december végén. 

Az oxikodon egy erős opioid fájdalomcsillapító, amelyet daganatos vagy súlyos krónikus fájdalmak kezelésére alkalmaznak. A szer szigorúan orvosi felügyelet mellett alkalmazandó, mert a nem megfelelő használata függőséget és halálos túladagolást okozhat.

Dena és a másik személy, akinek a kilétét továbbra sem hozták nyilvánosságra, beszélt a rendvédelmi szervekkel a mérgezett étel kapcsán.

A begyűjtött bizonyítékok vizsgálatát követően a seriffhivatal kijelentette, hogy kiderült, a páros megmérgezte a lasagnét, és azzal a céllal adta oda a családnak, hogy egy családtagjánál vetélést okozzon.

A seriffhivatal azt is megerősítette, hogy az áldozat nem tudott a tervről. A seriffhivatal nem közölt részleteket arról, hogy az áldozat szenvedett-e bármilyen sérülést. 

Denát kedden a megyei börtönbe szállították, és több vádpontban is eljárás indult ellene. A vádak között szerepel a kábítószer szállítása, valamint egy terhes személy tudta és önkéntes beleegyezése nélkül végrehajtott terhességmegszakítás.

Ezenfelül gyermekveszélyeztetéssel, kétrendbeli káros anyag felnőttnek történő beadásával, valamint kétrendbeli káros anyag kiskorúnak történő beadásával is vádolják –  írja a DailyStar.

 

