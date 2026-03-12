Elolvadtak a rajongók Berki Mazsi kislányától: „De büszke lenne rá az édesapja is”

„Meghalt a Berki” – kiáltották lassan 4 évvel ezelőtt, egy májusi pénteken. Berki Krisztián mindössze 42 évet kapott a sorstól, félárván hagyva kislányát, és özvegyen feleségét, Berki Mazsit, aki azóta megváltoztatta nevét. A kis Emma azóta kész kis hölgy lett, anyukája szerint igazi cserfes gyermek, aki a napokban már egyedül biciklizik, segítség nélkül.

Berki Krisztián felesége volt évekig Berki Mazsi, egy közös gyermekük született (Fotó: MW)

Berki Mazsi kislánya megtanult biciklizni

2022. május 6-án elhunyt Berki Krisztián.

Halála után özvegye, Berki Mazsi egyedül nevelte kislányukat, aki nemrég 4 éves lett.

Emma megtanult biciklizni, végre önállóan, segítség nélkül is megy neki.

Ilyen ügyes már Berki Krisztián és Berki Mazsi kislánya

A sztáranyuka nemrég úgy döntött, hogy elhagyja a Berki nevet és ismét Katona Renáta lesz. Berki Mazsi elmondása szerint lánya – aki nemrég 4 éves lett – miatt tartotta meg ennyi ideig volt férjének nevét. Azóta Katona Renáta néven szerepel a közösségi médiában, ami mit sem változtatott a népszerűségén.

„A Berki név nagyon szélsőséges sok embernek. Nyilván a volt férjem meg is dolgozott ezért, de ő ezt szerette” – magyarázta akkor a sztáranyuka, aki nemrég Thaiföldön járt párjával.

Én viszont nem akartam soha ennyire megosztó lenni és ezért is gondolom, hogy könnyebb egy új munkakörnyezetben lenni, ha teljesen a saját nevemmel állok az emberek elé. Mindenki örült neki. A nagymamám is örült, hogy meghoztam ezt a döntést és a követőimtől is rengeteg pozitív hangvételű üzenetet kaptam. Tisztában vagyok vele, hogy aki a médiában szerepel, az mindig kap valami rosszindulatú hozzászólást, de én sosem akartam ennyire szélsőséges lenni.

Katona Renáta férje elvesztése után sokáig nem találta helyét, kislányával egymásban tartották a lelket, a pici Berki Emma Katerinaval. De aztán három évvel ezelőtt újra rátalált a szerelem az édesanyára, Zoltánnal azóta is nagy szeretetben nevelik Emmát és a férfi lánya is sokszor velük van.

„Szombaton, az úszásóra után úgy döntöttem, itt az ideje, hogy megváljunk a pótkeréktől. Aznap Emma kicsit fáradt volt, így csak egy fél órát bicikliztünk. Tegnap viszont, amikor Zarát kísértük atlétikára, a kisasszony újra biciklire pattant, és szinte azonnal ráérzett. Hihetetlen büszkeség és öröm töltötte el a szívemet” – írta legújabb videós posztjában Mazsi, amin kislánya első önálló biciklizése látható.