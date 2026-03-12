RETRO RÁDIÓ

Elolvadtak a rajongók Berki Mazsi kislányától: „De büszke lenne rá az édesapja is”

Büszkébb már nem is lehetne a sztáranyuka Berki Krisztiántól született kislányára. Berki Mazsi Instagram oldalán osztott meg egy új videót Emmáról, aki megtanult biciklizni segítség nélkül.

Szerző: Barby
Létrehozva: 2026.03.12. 19:15
Berki Mazsi kislánya Berki Krisztián

Meghalt a Berki” – kiáltották lassan 4 évvel ezelőtt, egy májusi pénteken. Berki Krisztián mindössze 42 évet kapott a sorstól, félárván hagyva kislányát, és özvegyen feleségét, Berki Mazsit, aki azóta megváltoztatta nevét. A kis Emma azóta kész kis hölgy lett, anyukája szerint igazi cserfes gyermek, aki a napokban már egyedül biciklizik, segítség nélkül

Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi féltve neveli kislányukat.
Berki Krisztián felesége volt évekig Berki Mazsi, egy közös gyermekük született (Fotó: MW)

Berki Mazsi kislánya megtanult biciklizni

  • 2022. május 6-án elhunyt Berki Krisztián.
  • Halála után özvegye, Berki Mazsi egyedül nevelte kislányukat, aki nemrég 4 éves lett.
  • Emma megtanult biciklizni, végre önállóan, segítség nélkül is megy neki.

Ilyen ügyes már Berki Krisztián és Berki Mazsi kislánya

A sztáranyuka nemrég úgy döntött, hogy elhagyja a Berki nevet és ismét Katona Renáta lesz. Berki Mazsi elmondása szerint lánya – aki nemrég 4 éves lett –  miatt tartotta meg ennyi ideig volt férjének nevét. Azóta Katona Renáta néven szerepel a közösségi médiában, ami mit sem változtatott a népszerűségén. 

„A Berki név nagyon szélsőséges sok embernek. Nyilván a volt férjem meg is dolgozott ezért, de ő ezt szerette” – magyarázta akkor a sztáranyuka, aki nemrég Thaiföldön járt párjával.

Én viszont nem akartam soha ennyire megosztó lenni és ezért is gondolom, hogy könnyebb egy új munkakörnyezetben lenni, ha teljesen a saját nevemmel állok az emberek elé. Mindenki örült neki. A nagymamám is örült, hogy meghoztam ezt a döntést és a követőimtől is rengeteg pozitív hangvételű üzenetet kaptam. Tisztában vagyok vele, hogy aki a médiában szerepel, az mindig kap valami rosszindulatú hozzászólást, de én sosem akartam ennyire szélsőséges lenni.

Katona Renáta férje elvesztése után sokáig nem találta helyét, kislányával egymásban tartották a lelket, a pici Berki Emma Katerinaval. De aztán három évvel ezelőtt újra rátalált a szerelem az édesanyára, Zoltánnal azóta is nagy szeretetben nevelik Emmát és a férfi lánya is sokszor velük van

„Szombaton, az úszásóra után úgy döntöttem, itt az ideje, hogy megváljunk a pótkeréktől. Aznap Emma kicsit fáradt volt, így csak egy fél órát bicikliztünk. Tegnap viszont, amikor Zarát kísértük atlétikára, a kisasszony újra biciklire pattant, és szinte azonnal ráérzett. Hihetetlen büszkeség és öröm töltötte el a szívemet” – írta legújabb videós posztjában Mazsi, amin kislánya első önálló biciklizése látható.

Odáig vannak a rajongók

A kedves videó a jégszíveket is felolvasztotta, rengeteg komment érkezett, ezekből idézünk:

„Milyen szép, tiszta a kommunikációja - és nagyon talpraesett, ügyes kis hercegnő”

„Ezek a legnagyobb dolgok… Ügyes nagyon És Te is Anyuka”

„De büszke lenne rá édesapja is”

„Szuper ügyes vagy Emma!” 

„Milyen ügyes, szuper anyukája van”

 

