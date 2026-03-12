RETRO RÁDIÓ

Ezt látnod kell! Videón mutatta meg Orbán Viktor, milyen egy kampánynapja

Különleges felvétellel jelentkezett a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 19:20
kampánynap választás Orbán Viktor

Orbán Viktornak az elmúlt napjai is mozgalmasan telnek, és várhatóan a következőek is így fognak telni, hiszen elindult a kampányidőszak, már csak egy hónap van hátra a választásokig.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor videón mutatta meg, hogy telik egy kampánynapja

A miniszterelnök a közösségi oldalán egy újabb bejegyzést tett közzé. Orbán Viktor egy videóval jelentkezett, amiben azt mutatta be, hogyan telik egy kampánynapja.

Sűrűsödik. Nézd meg egy kampánynapom!

- fűzte a Facebook-oldalán közzétett videójához a kormányfő.

 

