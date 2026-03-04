Magyar választások: Itt a legújabb amerikai közvélemény-kutatás!

A McLaughlin & Associates újabb közvélemény-kutatást készített február 25. és március 2. között, mely szerint Magyar Péter egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben a rossz oldalt választotta. John McLaughlin, a felmérés vezetője szerint Zelenszkij intézkedése visszafelé sült el Magyar Péter számára, a Fidesz pedig megtartotta hat százalékpontos előnyét - írja a Ripost.

Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP nyerne, a párt megőrizte hat százalékpontos előnyét a országgyűlési pártpreferenciák terén – derül ki a McLaughlin & Associates friss közvélemény-kutatásából. A február 25. és március 2. között zajló, ezer fős mintán végzett telefonos kutatás a választáson várhatóan részt vevőket kérdezte.

A felmérés szerint az adatokból kiderül, hogy Magyar Péter azáltal, hogy Brüsszel és Kijev oldalára állt a magyar emberekkel szemben, egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben a rossz oldalt választotta.

Amikor a magyar választókat az olaj- és gázszállítás leállításáról kérdezték, kiderült, hogy a választók 69 százaléka nem értett egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéket. Mintegy a felük, 47 százalék nem értett egyet ezzel, és „csupán 22 százalék támogatta Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij álláspontját”.

A többség, – 61 százalék – nem értett egyet a brüsszeli döntéssel, miszerint április 15-től véglegesen megszűnne az orosz olaj- és gázszállítás Magyarország irányába.

A kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 31 százaléka támogatta ezt. A választók kétharmada pedig – 63 százalék – egyetértett azzal, hogy Magyarország energia-infrastruktúráját, erőműveit, villamosenergia- és gázellátását meg kell védeni az esetleges ukrán beavatkozástól, szabotázsakcióktól vagy dróntámadásoktól. Összesen 30 százalék nem értett ezzel egyet.

Fotó: McLaughlin & Associates

Mint írják, Magyar Péter és a Tisza Párt számára a legmostohább adat, hogy tízből hét választó, – 69 százalék – nem lenne hajlandó felárat fizetni, – azaz akár 1000 forintos literenkénti árat a benzinért, illetve a jelenlegi havi gázszámla kétszeresét vagy háromszorosát – azért, hogy Magyarországon azonnal megszüntessék az orosz olaj- és gázellátást. A felmérés szerint csupán 18 százalék osztja Magyar Péter és a Tisza Párt álláspontját.