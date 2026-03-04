Kitálalt a szakember: Az illegális dohánytermékek fokozott egészségügyi kockázatot jelentenek

A Világgazdaság cikkéből kiderül, hogy a dohányzás még mindig rendkívül elterjedt a magyar társadalomban, de a legaggasztóbb az illegális dohánytermékek egészségügyi kockázatában rejlik. Szemelyácz János pszichiáter szerint fontos az ártalomcsökkentés, amely folyamat végén a leszokás állhat.

Az illegális termékek fokozott egészségügyi kockázatot jelentenek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Körülbelül 2,3 millió dohányos volt Magyarországon 2024-ben a Global State of Tobacco Harm Reduction adatai szerint. A dohányzás tehát továbbra is széles körben jelen van a magyar társadalomban, ez pedig nemcsak a dohányzókat, hanem a közvetlen környezetüket is érinti. Napjainkban azonban a dohányzás már nem egyenlő a füsttel járó cigarettázással, hiszen újabb technológiák kerültek fel a nikotintartalmú termékek térképére. A hagyományos cigaretta mellett megjelentek többek között az elektronikus cigaretták (vape-ek), a hevítéses termékek, valamint a nikotinpárnák, így kijelenthető, hogy a nikotinfogyasztás nem tűnt el, csak átalakult. Az is fontos, hogy az illegális termékek fokozott egészségügyi kockázatot jelentenek.

„Azok számára, akik semmilyen módon nem tudnak, vagy nem akarnak leszokni, az új eszközök feltétlenül ártalomcsökkentést jelentenek a cigarettához képest, hiszen lényegesen alacsonyabb károsanyag-kitettséggel járnak – emeli ki Szemelyácz János pszichiáter, addiktológus, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke. – Tudományosan igazolt tény például, hogy az alternatív termékekre átszokottak nagyobb arányban tudják teljesen elhagyni a cigarettát” – teszi hozzá.

Melyek ezek az új nikotintartalmú eszközök?

Az új típusú dohány- és nikotintartalmú termékek az alábbiak:

Elektronikus cigaretta (vape, manórúd): nikotintartalmú folyadékkal működik, és aeroszolt bocsát ki. Köznyelven egyszer használatos és többször használható (utántölthető flakon vagy patronos verzió) létezik. Fontos tudni, hogy ez a termék ízesített változatban Magyarországon legálisan nem forgalmazható. Ha valaki – például online felületen – e-cigarettával kereskedik, az jogsértésnek minősül, és akár súlyos szabadságvesztéssel is büntethető. Jogszerűen ugyanis csakis az ízesítetlen, nikotinmentes változat kapható hazánkban.

Hevített dohánytermék: elektromos eszköz segítségével, égés nélkül hevíthető a dohány, és párát bocsátanak ki.

Dohányzási célú gyógynövénytermék: dohánymentes, szintén hevítőeszközzel használható, ízesített verziókban is kapható.

Dohányzást helyettesítő, nikotintartalmú termék: nikotinpárna, amelyet a köznyelvben sokan gyakran tévesen snüssznek neveznek, azonban snüssz az Európai Unión belül kizárólag Svédországban értékesíthető.

A Magyar Addiktológiai Társaság elnöke szerint a dohányzással kapcsolatos ártalomcsökkentési szempontokat nézve a nikotintartalmú termékek egy kockázati spektrumon helyezkednek el. Míg a legveszélyesebb ponton a hagyományos cigaretta áll az égés során felszabaduló 7000 vegyület miatt, addig a füstmentes alternatívák ehhez képest jócskán csökkentik a károsanyag-kitettséget. A spektrum legvégén pedig a leszokás szerepel.