Én, a Kétarcú! Máris nagy siker a Magyar Péter képregény - olvass bele most!
Az önimádó politikus született képregény figura.
Megjelent a könyvesboltokban és online is elérhető az Én, a Kétarcú című képregény a Tisza-főnök viselt dolgairól. A NEM (Nemzeti Ellenállási Mozgalom) gondozásában megjelent "comics" meglepő formában, a képregény eszközeivel dolgozza fel a "politikai látványpékséget" üzemeltető önimádó személyiség viselt dolgait.
Magyar Péter - aki legújabban THE MAN, A FÉRFI feliratú tréningfelsőben mutogatja magát -szinte kívánkozott, egy a politikában mindeddig nem alkalmazott műfaj, a képregény főszereplőjének.
Ellentmondásos megnyilatkozásai, látványos, olykor hajmeresztő hazugságai, kalandor akciói tényleg tálcán kínálták magukat. A kétségkívül szokatlan, mondhatni innovatív politikai képeskönyv ijesztő fordulatai - képregény műfaj ide vagy oda - igazi jellemrajzzá állnak össze - végigkísérve a KÉTARCÚ emberi és közéleti hajtűkanyarjait. A "comics" látványos, de mégis tömören kifejező eszközeivel sorra veszi, hogy "miből lett a cserebogár".
Hogyan akart bosszút állni nála százszor sikeresebb és tehetségesebb feleségén, sőt egész családján.
Hogy kötötte meg az ijesztő különalkukat a multikkal, olajcégekkel ...
És a bankokkal...
Külön fejezet a "kézivezérlés" története, avagy mekkorára engedi Herr Weber a pórázt.
Persze nem marad ki a hírhedt telefonlopás története sem...
A képregény kétségkívül legdöbbenetesebb fejezete a Zelenszkij-Magyar Péter szövetség részleteit taglalja... De ne lőjünk le minden poént!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre