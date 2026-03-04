RETRO RÁDIÓ

Én, a Kétarcú! Máris nagy siker a Magyar Péter képregény - olvass bele most!

Az önimádó politikus született képregény figura.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 07:38
Magyar Péter nemzeti ellenállási mozgalom képregény

Megjelent a könyvesboltokban és online is elérhető az Én, a Kétarcú című képregény a Tisza-főnök viselt dolgairól. A NEM (Nemzeti Ellenállási Mozgalom) gondozásában megjelent "comics" meglepő formában, a képregény eszközeivel dolgozza fel a "politikai látványpékséget" üzemeltető önimádó személyiség viselt dolgait.

 Én, a Kétarcú című képregény a Tisza-főnök viselt dolgairól

Magyar Péter - aki legújabban THE MAN, A FÉRFI feliratú tréningfelsőben mutogatja magát -szinte kívánkozott,  egy a politikában mindeddig nem alkalmazott műfaj, a képregény főszereplőjének. 

Ellentmondásos megnyilatkozásai, látványos, olykor hajmeresztő hazugságai, kalandor akciói tényleg tálcán kínálták magukat. A kétségkívül szokatlan, mondhatni innovatív politikai képeskönyv ijesztő fordulatai - képregény műfaj ide vagy oda - igazi jellemrajzzá állnak össze  - végigkísérve a KÉTARCÚ emberi és közéleti hajtűkanyarjait. A "comics" látványos, de mégis tömören kifejező eszközeivel sorra veszi, hogy "miből lett a cserebogár".

"Tükröm, tükröm, mond meg nékem!"

Hogyan akart bosszút állni nála százszor sikeresebb és tehetségesebb feleségén, sőt egész családján.

"Szeretem, ha fél..."

Hogy kötötte meg az ijesztő különalkukat a multikkal, olajcégekkel ...

A multik már nagyon várták Mr.Magyart

És a bankokkal...

Ő itt Kármán András, született bankár...

Külön fejezet a "kézivezérlés" története, avagy mekkorára engedi  Herr Weber a pórázt.

"A közvéleménykutatásokat én fizetem"

 Persze nem marad ki a hírhedt telefonlopás története sem...

"Bajban vagyok, de Weber majd megvéd!"

A képregény kétségkívül legdöbbenetesebb fejezete a Zelenszkij-Magyar Péter szövetség részleteit taglalja... De ne lőjünk le minden poént!

"Fontos nekünk, hogy te legyél a miniszterelnök!"

 

