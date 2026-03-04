Elhízás elleni világnap: erre hívják fel idén a figyelmet
Ezt a világnapot 2015-ben hozta létre a WHO elhízással kapcsolatos kérdésekért felelős partnerszervezete. Idén március 4-én a gyermekkori elhízás elleni küzdelem kap kiemelt figyelmet.
Napjainkban különösen nagy szerepet kap a közbeszédben az elhízás témája. Sokan az érintetteket hibáztatják elsősorban a kialakult helyzetért, pedig az elhízás lehet krónikus, illetve más betegségeknek az előjele, melyeknek számos oka lehet. Többek között erre hívja fel a figyelmet a minden év március 4-én ünnepelt Elhízás elleni világnap, melynek központi témája idén a gyermekkori elhízás lesz. Magyarországon egyébként több mint 5,5 millióan élnek súlytöbblettel, a lakosság közel egynegyede pedig elhízott.
A mikrofont is egy március 4-ei napon szabadalmaztatták
A mikrofon feltalálója egy bizonyos Emile Berliner volt, aki tizenkilenc éves korában vándorolt ki Amerikába, ahol fizikusként dolgozott. Huszonöt éves volt, amikor 1877. március 4-én eladta a mikrofon szabadalmát a Bell Telephone Companynek. Az általa alkotott gramofon elvét pedig a Victor Talking Machine Company vette meg. Berliner később tömegtermelésben kezdett el használható, jó minőségű hanglemezeket gyártani. A műanyagok feltalálásáig pedig az ő ötletét (a sellakot) használták a hanglemezgyártásban - írja a Wikipédia.
A bukósisak feltalálója is ezen a napon született
Garrett Augustus Morgan afroamerikai feltaláló, aki a közlekedési jelzőtáblák és a bukósisak szabadalmaztatója is volt, 1877. március 4-én született. Az általános iskolával befejezte a tanulmányait, de remekül értett mindenféle gép javításához. 1907-ben már saját javítóműhelye volt, 1920-ban az újságkiadásba is belevágott, és egyre gazdagabb lett. Mikor már autója is volt, akkor jött rá, mennyire veszélyes egy-egy útkereszteződés, így pár éven belül szabadalmaztatta jelzőrendszerét, ami három karból állt (szabad, állj, minden irányban tilos - ekkor a gyalogosok kelhettek át). Találmányát egészen a háromszínű jelzőlámpák megjelenéséig használták szerte az USA-ban. Morgan találmányai között megtalálhatjuk a jelzőlámpa mellett többek közt a gázmaszkot, a hajkiegyenesítőt és a bukósisakot is.
85 éves lett Medveczky Ilona
Medveczky Ilona táncosnő, színésznő ma ünnepli a 85. születésnapját. Háromévesen döntötte el, hogy primadonna lesz, hétéves korától a tánc játszotta életében a főszerepet. Később felvették az Állami Balettintézetbe és fellépett Európa nagyvárosaiban, valamint Las Vegasban. Koreográfusként is dolgozott, valamint több magyar filmben is szerepelt táncosként. Az 1989-es rendszerváltozás után tért haza Magyarországra, ahol azóta is számos rangos esemény díszvendége.
348 éve született Vivaldi
Vivaldi, olasz barokk zeneszerző és hegedűvirtuóz 1678. március 4-én született Velencében. Teljes nevén Antonio Lucio Vivaldi, az olasz barokk egyik legkiemelkedőbb és legtermékenyebb zeneszerzője, korának nagy hegedűvirtuóza volt. Műveit a mai napig világszerte tanítják és játsszák.
7 éve hunyt el a Prodigy frontembere
Keith Flint a Prodigy zenekar frontembere 49 éves korában, 2019. március 4-én hunyt el. Az énekes a jellegzetes dupla tarajba fésült hajáról és szúrós tekintetéről volt könnyen felismerhető. Zenekara harmincmillió albumot adott el világszerte, hét stúdiólemezt készített, amik közül valamennyi vezette a brit albumlistát.
Három helyen is várják ma a véradókat Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
Marad az enyhe idő, egy kis esővel
A koponyeg.hu szerint szerdán napos, gomolyfelhős időre van kilátás, nyugaton nagyobb eséllyel záporra, zivatarral. A délkeleti szél megélénkül. 15 fok körül mozoghat a maximum hőmérséklet.
Forgalmi változásból is lesz néhány
- A rendőrség tájékoztatása szerint egy delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz a II. kerületben: március 4-én 12 órától 20 óráig tilos lesz megállni a Vérhalom tér mindkét oldalán a Pajzs utca és a Cimbalom utca között.
- A BKK szerint pedig lezárás lesz a VII. kerületben a Dembinszky utcában szerda reggel 08:00 és március 06., péntek 18:00 óra között.
- Emiatt a lezárás miatt a 74-es troli terelve közlekedik majd és nem érinti a Dembinszky utca és a Nefelejcs utca megállót Károly körút felé ugyanebben az időben.
- Emellett szokás szerint napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában, ezúttal 13:00 és 18:00 óra között.
Kezdődnek a Frankofón Filmnapok is
Március 4. és 31. között jobbnál jobb francia nyelvű filmeket nézhetünk a város több pontján a Frankofón Filmnapok keretében! Az idén 16. alkalommal megrendezett filmünnepen ezúttal 8 ország 23 filmjét vetítik majd le. A Francia Intézet mellett az Uránia Moziban is lesznek vetítések, ahol a Magyarországra látogató rendezőknek és a színészeknek is feltehetik a nézők a kérdéseiket. A program további részletei itt olvashatók.
