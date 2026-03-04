Elhízás elleni világnap: erre hívják fel idén a figyelmet

Napjainkban különösen nagy szerepet kap a közbeszédben az elhízás témája. Sokan az érintetteket hibáztatják elsősorban a kialakult helyzetért, pedig az elhízás lehet krónikus, illetve más betegségeknek az előjele, melyeknek számos oka lehet. Többek között erre hívja fel a figyelmet a minden év március 4-én ünnepelt Elhízás elleni világnap, melynek központi témája idén a gyermekkori elhízás lesz. Magyarországon egyébként több mint 5,5 millióan élnek súlytöbblettel, a lakosság közel egynegyede pedig elhízott.

Idén a gyermekkori elhízás veszélyei lesznek a fókuszban az Elhízás elleni világnapon. Fotó: pexels.com

A mikrofont is egy március 4-ei napon szabadalmaztatták

A mikrofon feltalálója egy bizonyos Emile Berliner volt, aki tizenkilenc éves korában vándorolt ki Amerikába, ahol fizikusként dolgozott. Huszonöt éves volt, amikor 1877. március 4-én eladta a mikrofon szabadalmát a Bell Telephone Companynek. Az általa alkotott gramofon elvét pedig a Victor Talking Machine Company vette meg. Berliner később tömegtermelésben kezdett el használható, jó minőségű hanglemezeket gyártani. A műanyagok feltalálásáig pedig az ő ötletét (a sellakot) használták a hanglemezgyártásban - írja a Wikipédia.

A bukósisak feltalálója is ezen a napon született

Garrett Augustus Morgan afroamerikai feltaláló, aki a közlekedési jelzőtáblák és a bukósisak szabadalmaztatója is volt, 1877. március 4-én született. Az általános iskolával befejezte a tanulmányait, de remekül értett mindenféle gép javításához. 1907-ben már saját javítóműhelye volt, 1920-ban az újságkiadásba is belevágott, és egyre gazdagabb lett. Mikor már autója is volt, akkor jött rá, mennyire veszélyes egy-egy útkereszteződés, így pár éven belül szabadalmaztatta jelzőrendszerét, ami három karból állt (szabad, állj, minden irányban tilos - ekkor a gyalogosok kelhettek át). Találmányát egészen a háromszínű jelzőlámpák megjelenéséig használták szerte az USA-ban. Morgan találmányai között megtalálhatjuk a jelzőlámpa mellett többek közt a gázmaszkot, a hajkiegyenesítőt és a bukósisakot is.

85 éves lett Medveczky Ilona

Medveczky Ilona táncosnő, színésznő ma ünnepli a 85. születésnapját. Háromévesen döntötte el, hogy primadonna lesz, hétéves korától a tánc játszotta életében a főszerepet. Később felvették az Állami Balettintézetbe és fellépett Európa nagyvárosaiban, valamint Las Vegasban. Koreográfusként is dolgozott, valamint több magyar filmben is szerepelt táncosként. Az 1989-es rendszerváltozás után tért haza Magyarországra, ahol azóta is számos rangos esemény díszvendége.