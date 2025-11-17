Ez hogy lehet? A VIII. kerületben találták meg Medveczky Ilona imádott rókakucsmáját
Kalandos története van az ünnepelt díva téli kiegészítőjének. Medveczky Ilona rókakucsmáját ugyanis egy vintage butik őrzi!
Medveczky Ilona neve az évtizedek során nemcsak a táncművészettel forrt össze, hanem az elegáns, stílusos és kifinomult öltözködéssel is.
A 84 éves táncművész világ életében adott a megjelenésére, őt sosem láthattuk slamposan, smink nélkül, vagy épp lelapult hajjal. Bár a legtöbb szabadidejét a kertjében tölti, és értelemszerűen imádott kutyái után sem koktélruhában szaladgál, mindig is alkalomhoz illően öltözött.
A VIII. kerületben bukkant fel Medveczky Ilona rókakucsmája
Szinte az összes ruhájának elképesztő története van, ami nem véletlen, hiszen 16 éves kora óta gyűjti a szebbnél szebb dresszeket és kiegészítőket. Egyik kedvenc kucsmájának sztorija sem unalmas: a szőrmés téli sapka ugyanis jelenleg egy VIII. kerületi butik legnagyobb becsben tartott darabja!
A Konfekció nevű, vintage ruhaüzlet vezetője maga büszkélkedett el azzal a Facebookon, hogy náluk kötött ki az értékes kucsma, ami fehér rókából készült. Ők pedig azóta is nagyon vigyáznak rá, olyannyira, hogy a prém eszmei értéket képvisel, így vélhetően nem is csaphat le rá bárki, aki csak úgy betéved az utcáról!
„Ennek a rókakucsmának eszmei értéke van. Nem szoktam beszélni egyes darabokról, de ez Medveczky Ilonáé volt. Nem ismertem fiatalon, sem középkorúan, de idős asszonyként elképesztően kedves, nagyvonalú, hihetetlen aurája van. Ez nem feltétlenül jön le a média által rajzolt képből. Szóval ennek a fehér róka prémnek eszmei értéke van a butik számára” – írta a 2015-ben nyitott butik tulajdonosa, aki néhány képet is megosztott a kucsmáról.
Lába kélt Medveczky Ilona egyik ikonikus ruhájának
A táncművésznő – aki nemrég úgy nyilatkozott, hogy széttépi a végrendeletét – tavaly mesélt arról, hogy rejtélyes körülmények között eltűnt az a kristályokkal díszített, több millió forintot érő ruhakölteménye, amit mindössze egyszer viselt egy 2017-es celebgálán.
„Huszonöt évig volt az élettársam dr. Nagy Richárd, a Magyar Televízió egykori elnöke, aki egészen Jablonecig utazott, és onnan hozott kétezer méter gurtniba tekert kristályt. A saját terveim alapján a televízió varrodájában készítették ezt a különleges ruhát. (…) Nekem egy valódi ereklye volt Nagy Richárd extra ajándéka, és nem mellesleg felbecsülhetetlen az értéke.”
Az ominózus estén a gálára két kísérővel érkezett, és hazafelé a szálloda parkolójában átöltözött.
„Levettem a ruhát, és beraktam egy barna műbőr táskába, amit a kísérőim autójának csomagtartójába helyeztem. Akkor láttam utoljára” – mesélte akkor egy hetilapnak Medveczky Ilona a ruhájával kapcsolatban. A táncművész éjjel, amikor hazaért a gála után, azonnal besietett a kapun.
Úgy vélte, a ruha ráér később is, ám az eltűnt. Kísérői sem tudnak a további sorsáról.
„Annyira egyedi, hogy eladni szerintem csak darabokban lehetne” – vélekedett a művésznő, aki jutalmat ajánlott fel annak, aki segít a ruha nyomára bukkanni, ám ez egyelőre nem történt meg.
Reméljük, a rókakucsma sorsa szerencsésebben alakul!
Mennyibe kerülhet egy rókakucsma?
Bár az árak eltérőek lehetne, a Metropol azért segítségül hívta a mesterséges intelligenciát, hogy képet kapjunk arról, mennyit érhet Medveczky Ilona kucsmája. A következő választ kaptuk:
Ha egy általános, minőségi rókakucsmád van, ami nem különösen ritka vagy antik: valószínűleg 150–300 dollár (kb. 45 000–90 000 Ft) körül lehet itthon vagy nem prémium piacon, feltéve, hogy jó állapotú. Ha luxus darabról vagy nagyon sűrű prémű sapkáról van szó: akár 300–600 amerikai dollár (vagy még több) is reális lehet attól függően, hogy hol adod el. Ha nagyon ritka, antik prém vagy dizájner sapka: az érték akár több ezer dollár is lehet (de ez ritkább).
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre