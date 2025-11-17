Ez hogy lehet? A VIII. kerületben találták meg Medveczky Ilona imádott rókakucsmáját

Medveczky Ilona neve az évtizedek során nemcsak a táncművészettel forrt össze, hanem az elegáns, stílusos és kifinomult öltözködéssel is.

Medveczky Ilona imádott növényei között érzi magát a legjobban Fotó: Hot! magazin

A 84 éves táncművész világ életében adott a megjelenésére, őt sosem láthattuk slamposan, smink nélkül, vagy épp lelapult hajjal. Bár a legtöbb szabadidejét a kertjében tölti, és értelemszerűen imádott kutyái után sem koktélruhában szaladgál, mindig is alkalomhoz illően öltözött.

A VIII. kerületben bukkant fel Medveczky Ilona rókakucsmája

Szinte az összes ruhájának elképesztő története van, ami nem véletlen, hiszen 16 éves kora óta gyűjti a szebbnél szebb dresszeket és kiegészítőket. Egyik kedvenc kucsmájának sztorija sem unalmas: a szőrmés téli sapka ugyanis jelenleg egy VIII. kerületi butik legnagyobb becsben tartott darabja!

A Konfekció nevű, vintage ruhaüzlet vezetője maga büszkélkedett el azzal a Facebookon, hogy náluk kötött ki az értékes kucsma, ami fehér rókából készült. Ők pedig azóta is nagyon vigyáznak rá, olyannyira, hogy a prém eszmei értéket képvisel, így vélhetően nem is csaphat le rá bárki, aki csak úgy betéved az utcáról!

„Ennek a rókakucsmának eszmei értéke van. Nem szoktam beszélni egyes darabokról, de ez Medveczky Ilonáé volt. Nem ismertem fiatalon, sem középkorúan, de idős asszonyként elképesztően kedves, nagyvonalú, hihetetlen aurája van. Ez nem feltétlenül jön le a média által rajzolt képből. Szóval ennek a fehér róka prémnek eszmei értéke van a butik számára” – írta a 2015-ben nyitott butik tulajdonosa, aki néhány képet is megosztott a kucsmáról.

Lába kélt Medveczky Ilona egyik ikonikus ruhájának

A táncművésznő – aki nemrég úgy nyilatkozott, hogy széttépi a végrendeletét – tavaly mesélt arról, hogy rejtélyes körülmények között eltűnt az a kristályokkal díszített, több millió forintot érő ruhakölteménye, amit mindössze egyszer viselt egy 2017-es celebgálán.

„Huszonöt évig volt az élettársam dr. Nagy Richárd, a Magyar Televízió egykori elnöke, aki egészen Jablonecig utazott, és onnan hozott kétezer méter gurtniba tekert kristályt. A saját terveim alapján a televízió varrodájában készítették ezt a különleges ruhát. (…) Nekem egy valódi ereklye volt Nagy Richárd extra ajándéka, és nem mellesleg felbecsülhetetlen az értéke.”