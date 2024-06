Lesújtó tragédia: Medveczky Ilona összeomlott a gyásztól

Lesújtó hírt osztott meg rajongóival és tisztelőivel Medveczky Ilona, akinek évtizedek óta férfiak hevertek – és talán sokan még ma is hevernének – a lábai előtt. Ám az ő szívéhez mindig is a gyönyörű kertje és imádott kutyái álltak a legközelebb, és ebből soha nem is csinált titkot.

Medveczky Ilona elvesztette egyik imádott kutyáját (Fotó: Szabolcs László/HOT! magazin)

A 83 éves, ünnepelt táncművésznő csütörtökön a Facebookon tette közzé, hogy egyik imádott házi kedvence, a Lordy névre hallgató kuvasz már az örök vadászmezőkön szaladgál Medveczky Ilona budai kertje helyett.

Gyönyörű Lordykám meghalt

— írta szomorúan Ilona a közösségi oldalon.

Medveczky Ilona otthona ad helyet a kutya hamvainak

A 83 éves táncművésznek nem először kell feldolgoznia egy imádott kutya elvesztését. Négy évvel ezelőtt, 2020-ban a Muki névre hallgató tacskójától kellett örökre elválnia. Az ő hamvait Ilona a mai napig az egyik polcán őrzi, a kutyus halála után nem sokkal pedig befogadott egy kivert négylábút.

„A lelkem cafatokban volt Muki elvesztése óta, ezért döntöttem el, hogy befogadok egy új kutyust.

Elborzaszt, amikor látom, hogy bánnak sok négylábúval, aludni sem tudok a kegyetlenségtől. A kutyust, amit kiválasztottam, kirakták Cserszegszőlősön egy hotel elé. Ott ugyan befogadták, adtak neki enni, de másnap kirakták.

Nagy nehezen sikerült megtalálni, kiderült, hogy vemhes. Szerencsére egy nagyon kedves állatvédő elvitte orvoshoz. Kivették a hat vagy nyolc kölyköt a hasából. Szegénykém, biztos ezért dobták ki” – mesélte 2020-ban Medveczky Ilona a Ripostnak, hozzátéve, hogy az új jövevény a Mázli nevet kapta.

Medveczky Ilona mindig is megrémítette a férfiakat

Az ünnepelt díva nemrég a Hot! magazinnak mesélt arról, hogy élete során egyetlen férfibe volt szerelmes.

„Tőlem mindig féltek a férfiak! A nők irigykedtek rám – nem gondoltak bele, mennyi lemondással járt az életem. Engem egy férfiban mindig a jelleme, a tehetsége, az esze érdekelt, nem a bankszámlája vagy az ágybéli virtuozitása.

Hil­de­brand István operatőrbe az Egy magyar nábob forgatásán lettem szerelmes, ám ő családot akart, gyereket, én viszont közöltem, hogy nem hagyok fel a tánccal. 1974-ben névházasságot kötöttem Európa ötödik leggazdagabb német nemesi családjának tagjával, egy saját neméhez vonzódó Turn und Taxis herceggel, cserébe százezer dollárt fizettem neki az osztrák állampolgárságomért. Egy napig se laktunk együtt, viszont sose váltunk el, így Wilhelm 2009-es halála óta hivatalosan is özvegy hercegné vagyok.

Bár számos kiváló férfi kérte meg a kezem, ragaszkodtam a függetlenségemhez. Haláláig csak Nagy Richárdot becsültem, aki 25 évig volt a társam. »Papa« itt élt velem, de külön hálószobában, külön emeleten. Ma is hiányzik. Csodás ember volt: nagyvonalú, jólelkű, becsületes, toleráns, okos. Sose volt konfliktusunk, a tenyerén hordott, mégsem keresem az utódját. Nem született férfi, akivel én szóba állnék” – jelentette ki határozottan Ilona.