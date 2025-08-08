Hal a tortán: Visváder Tamás alaposan megríkatta a vendégeit

A Hal a tortán péntek esti epizódban Visváder Tamás szívfacsaró történetet osztott meg vendégeivel.

Hal a tortán: Visváder Tamás meglepő segítőt választott (Fotó: TV2)

Hal a tortán: Nem lehetett megúszni könnyek nélkül

A Hal a tortán eheti adásaiban olyan hírességek ragadtak fakanalat, mint Németh Kristóf, Dobó Ági, Visváder Tamás, Rácz-Gyuricza Dóra és Szabó Simon. A héten a jó hangulat és a finom fogások mellett többen is voltak, akik meghatódtak egy-egy ominózus pillanatban. Rácz-Gyuricza Dóri például mindenáron szeretett volna egy kis ‘Brazíliát’ csempészni az estjébe, ennek apropóján elmesélte, hogy mind a négy nagyszülője magyar volt, akik az ötvenes években költöztek ki Brazíliába, az odafelé út előtt pedig két opció volt: az egyik hajó Észak-Amerikába ment, a másik pedig Dél-Amerikába. Dóri nagypapája katona fejjel Brazília mellett tette le a voksát, mondván, ott sosem fog megfagyni és bőséggel akad vadon termő élelem is. Dóri családjának története különösen mélyen érintette Dobó Ágit, aki egyéves kint tartózkódás után nemrég költözött haza családjával Costa Ricáról.

Kiderült, ki nyerte a hetet

Visváder Tamás szintén lelkesen várta vendégeit és rendkívüli bejelentéssel is érkezett. A többiek már napok óta sejtették, hogy Tominak különleges segítője lesz, mindannyian elmondták ugyanis, hogy Tomi rendkívül sejtelmesen fogalmazott minden alkalommal, amikor ez a téma szóba került. Péntek este lehullt a lepel: Tamás segítője ugyanis nem más volt, mint felesége, Lilla nagymamája.

Én egyszer már szerepeltem a Hal a tortán műsorában, és akkor az én feleségem volt a segítőm. Ő viszont úgy döntött, hogy nem szeretne ma segíteni. Ma viszont meglepett engem azzal, hogy hozta a Dédit. Kilencvenkettedik évében van a Dédi, vele főztem. Nekem úgy alakult az életem, hogy nekem nagyszüleim már nincsenek, viszont a Jóistentől őt kaptam, örökbe fogadtuk egymást

A vendégek természetesen odavoltak a megtisztelő segítő személyétől, alaposan meghatódtak, az est hangulata pedig ezek után kifejezetten érzelmesre sikeredett. Nem sokkal később megérkezett Bea asszony is, aki kihirdette a hét győztesét is: ezúttal Szabó Simon gyűjtötte be a legtöbb pontot a többeiktől.