Hatalmas mérföldkőhöz érkezett Aurelio, ez teljesen megváltoztatta az életét
A celeb őszintén megnyílt a függőségéről és arról, hogy sikerült leszoknia.
Aurelio egy éve fogadta meg, hogy lemond a káros függőségéről és betartotta az ígéretét. A magyar celeb egy éve tiszta és mindenkit arra biztat, hogy tegyék le a káros szereket.
Aurelio megnyílt a leszokás nehézségeiről
A valóságshow-sztár tavaly január 1-én megfogadta, hogy végleg lerakja a cigarettát és a hónapok alatt sikeresen betartotta a magának tett ígéretét. A celeb elárulta, hogy az élete alatt több rossz szokástól is megvált, de a cigaretta letétele nagy nehézséget jelentett számára.
Jó napot! Ma van 1 éve, hogy leszoktam a dohányzásról. Őszintén szólva nehéz lejönni a sima cigiről. Nagyon nehéz. Pedig volt szerencsém már pár dologról leszokni. Hála Istennek!
Aurelio családja, kisgyereke és egészsége miatt mondott le a káros szokásairól. A cigaretta pusztítja a testet, a körülöttünk lévő embereknek sem tesz jót, megviseli a pénzügyeinket és még ráadásul büdös is.
A celeb mindenkit arra bátorít Instagram-oldalán, hogy végleg mondjanak búcsút a dohányzásnak, mert attól csak jobb életük lesz.
Ha nekem sikerült, neked is menni fog! Ne cigizz! Cs*cska dolog bagózni. Nem menő. Egyszer az volt. Viszont nagyon büdös, DRÁGA és KÁROS! Szép napot és Boldog új évet!
