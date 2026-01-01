Hatalmas mérföldkőhöz érkezett Aurelio, ez teljesen megváltoztatta az életét

Aurelio egy éve fogadta meg, hogy lemond a káros függőségéről és betartotta az ígéretét. A magyar celeb egy éve tiszta és mindenkit arra biztat, hogy tegyék le a káros szereket.

Aurelio sikeresen leszokott a dohányzásról Fotó: MG

Aurelio megnyílt a leszokás nehézségeiről

A valóságshow-sztár tavaly január 1-én megfogadta, hogy végleg lerakja a cigarettát és a hónapok alatt sikeresen betartotta a magának tett ígéretét. A celeb elárulta, hogy az élete alatt több rossz szokástól is megvált, de a cigaretta letétele nagy nehézséget jelentett számára.

Jó napot! Ma van 1 éve, hogy leszoktam a dohányzásról. Őszintén szólva nehéz lejönni a sima cigiről. Nagyon nehéz. Pedig volt szerencsém már pár dologról leszokni. Hála Istennek!

Aurelio családja, kisgyereke és egészsége miatt mondott le a káros szokásairól. A cigaretta pusztítja a testet, a körülöttünk lévő embereknek sem tesz jót, megviseli a pénzügyeinket és még ráadásul büdös is.

A celeb mindenkit arra bátorít Instagram-oldalán, hogy végleg mondjanak búcsút a dohányzásnak, mert attól csak jobb életük lesz.