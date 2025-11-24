RETRO RÁDIÓ

Aurelio nagyon örül az új drogtörvénynek

Aurelio szerint itt volt az ideje szigorítani és rendet tenni az országban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.24.
Módosítva: 2025.11.24.
Aurelio Caversaccio hosszú utat tett meg: börtön, leszokás, gyerek, új élet – és éppen ezért különösen élesen látja, mi zajlik a fővároson kívül drogügyben, ahol szerinte sokkal súlyosabb a helyzet, mint azt a budapestiek sejtenék.

Aurelio megjárta a börtönt, ma már példás családapa.
Aurelio Caversaccio őszintén vallott a droghelyzetről (Fotó: Markovics Gábor)

Aurelio már másképp látja a dolgokat, mint korábban

Aurelio nyíltan kiállt a szigorítás mellett, és nem kertelt: 

Kifejezetten örülök, hogy szigorították a drogtörvényeket itthon, az ember a fővárosban el se tudja képzelni, mi megy vidéken. Nagyon el van terjedve a sok olcsó, pszichoaktív cucc, meg dizájner drog”

– mondta őszintén. Úgy látja, hogy ezek az anyagok mára annyira olcsók és könnyen hozzáférhetők, hogy sok függő számára meg van pecsételve a sorsa, amint először kipróbálta azt: „A függők inkább ezt veszik, mint az ételt, ha választaniuk kell. Nincsenek maguknál, teljesen zombivá válnak. A legnagyobb probléma, hogy ebből nagyon nehéz kijönni. Ezt saját tapasztalatból mondom, a börtön előtt voltak drogproblémáim, megjártam a poklokat".

A herbál és egyéb pszichoaktív szerek nagyon veszélyesek a társadalomra nézve.
A herbál és társaik teljesen tönkreteszik a szerhasználók elméjét; zombi módjára vegetálnak (Fotó: Bors)

Durva dolgot látott Mohácson

Aurelio szerint az új törvény nemcsak elrettentő erő lehet a fiataloknak, de azoknak is, akik egyszer már megégették magukat: „Ez egy nagy visszatartó erő lehet azoknak is, akik valaha nyúltak droghoz, jobban elgondolkodnak rajta, megéri-e”. A tévésztár nemrég Mohácson járt, és döbbenetes jelenetet látott: „A bevásárlóközpontban láttam, amit láttam. Egy srác tolta a babakocsit, de látszott rajta, hogy durván be volt állva” – árulta el.  Elmondása szerint az ilyen pillanatok mutatják meg igazán, milyen mélyre jutottak egyes közösségek: 

Ha belegondolok is, hogy egy szerettem ilyen bódult állapotú brigád mellett sétál el, és beszólogatnak neki, összeszorul a gyomrom. Életek, családok mennek tönkre a drog miatt…

 – szögezte le.

Aurelio félti a családját a drogfüggő brigádoktól.
Aurelio családja számára szent, mindentől igyekszik megvédeni őket (Fotó: instagram)

A zenészek is felelősek szerinte

A zeneiparral kapcsolatban még keményebben fogalmazott, szerinte a példamutatásnak ma óriási súlya van. „A zeneiparban még nagyobb felelősség van az előadókon, mert a fiatal generáció rajtuk nő fel, nagyon nem mindegy, mit közvetítenek. Felelőtlennek és bicskanyitogatónak tartom, aki arról rappel, hogy mennyit szív…

Aurelio megszólalásai egyszerre figyelmeztetnek és tükröt tartanak: így beszél egy olyan ember, aki már látta mindkét oldalát a függőségnek – a sötétséget és a kijózanodást. És most, apaként, józanként, tiszta fejjel mondja: valaminek tényleg változnia kell.

 

 

