Kitiltás elé néz Beatrix és Eugénia hercegnő, a királyi család nem kíváncsi rájuk

Beatrix hercegnő és Eugénia hercegnő nyakán is szorul a hurok a szüleik botránya miatt. András herceget az utóbbi időben egyre komolyabb vádak érik és már egy hivatalos rendőrségi nyomozás is elindult ellene, ami még nehezebb helyzetbe sodorja a királyi családot.

A királyi család úgy döntött, hogy eltiltják Beatrix és Eugénia hercegnőket Fotó: Getty Images

A királyi család elhatárolódik a hercegnőktől

András herceg és Sarah Ferguson lányai hatalmas botrány közepén találták magukat, miután kiderült, hogy szüleik nagyon szoros kapcsolatot ápoltak Epsteinnel, valamint apjuk fontos információkat szivárogtatott ki az elítélt emberkereskedőnek.

Az új hírek szerint a családi kapcsolat miatt a hercegnőket kitiltották az idei Royal Ascotról, ami egy híres brit lovasverseny és társasági esemény. A testvérek nem csatlakozhatnak a királyi családhoz a júniusi éves lóversenyen, mivel aggodalmak merültek fel szüleik Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt.

A 37 éves Beatrix és a 35 éves Eugénia idén nem vesznek részt a júniusi királyi lóversenyen, és a hagyományos királyi meneten sem csatlakoznak a család többi magas rangú tagjához. A Daily Mailnek nyilatkozva egy forrás elmondta, hogy a királyi család eltiltotta a testvéreket a részvételtől.

Beszéltem a barátommal, aki az Ascotban dolgozik, és azt mondta, hogy a nővéreknek azt mondták, hogy idén nem lehetnek ott. Beatrix viselte a legnehezebben. Teljesen váratlanul érte mindez

A Buckingham-palota azután hozta meg ezt a döntést, hogy a múlt hónapban a rendőrség letartóztatta András herceget közhivatali visszaélés gyanúja miatt. A február 19-i letartóztatást a király támogatta és nyilatkozatában elmondta, hogy mindenben a hatóságok segítségére lesz.

Sarah Ferguson eközben állítólag az Epstein-kapcsolatok körüli botrányok közepette próbál feltűnésmentes maradni, és egy értesülés szerint Ferguson külföldön tervezi tölteni az idejét, miközben a következő lépésein gondolkodik.

A nővérek próbálnak távol maradni a szüleiket körülvevő súlyos vádaktól, de úgy tűnik, a királyi család megelőzte őket a döntésben és elhatárolódik a testvérpártól - írja a People.