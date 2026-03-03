Megszólalt Ilyés Jeniferrel való kapcsolatáról Pintér Tibor: „Ő a góré”
Jótékonysági est, életmódváltás és nemzetközi turné – mozgalmas hónapok várnak a művészre. Pintér Tibor szerint most jött el az idő, hogy lovas színházuk külföldön is komoly elismerést szerezzen.
Jótékonysági esttel segítette bajba jutott kollégáját Pintér Tibor, aki nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is új fejezetet nyitott. A színész az eseményen mesélt az idei terveiről, az életmódváltásáról és a színház jövőjéről is.
Pintér Tibor példátlan összefogással segített
Pintér Tiborral a Metropol újságírója egy különleges apropóból beszélgetett: az énekes-színész Agárdi Szilvi megsegítésére szervezett jótékonysági eseményt, miután az énekesnő otthona lakhatatlanná vált. Az est nemcsak az összefogásról, hanem a művészi közösség erejéről is szólt.
Amikor hallottam róla, hogy Szilvivel mi történt, nem volt kérdés számomra, hogy szervezek neki egy eseményt, ami segíthet neki, hiszen lakhatatlanná vált a háza. Nagyon örülök, mert rendkívüli fellépők is eljöttek: Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence, Veréb Tamás, Gergely Róbert, Papadimitriu Athina is, aki társulati tag és természetesen Szilvi is fellépett. Illetve nem is kérdés, hogy a Nemzeti Lovas Színház színészei is színpadra léptek az este folyamán
– mondta Tenya lelkesen a teltházas esemény után.
A rendezvényen a közönség megtapasztalhatta, milyen erős és összetartó közösséget alkot Pintér Tibor Lovas Színháza, amely bizonyította, hogy számukra a társadalmi felelősségvállalás is fontos küldetés.
Szimbiózisban élnek kedvesével
A művész számára azonban nemcsak a jótékonyság, hanem az önfejlesztés is hangsúlyos szerepet kap idén is. Pintér Tibor barátnője, Ilyés Jenifer aktívan támogatja őt az életmódváltásban. Tenya tavaly látványos átalakuláson ment keresztül, amely mögött tudatos döntések és kemény munka áll.
„Ilyés Jeniferrel együtt kezdtünk életmódváltásba, ő segít abban, hogy ilyen fitten tartsuk magunkat. Nagyon egészséges, minőségi és tudatos életmódot élünk, napi szintű sporttal. Motiváljuk egymást, futunk, tornázunk, lovagolunk” – árulta el.
Jenifer nevetve tette hozzá: „Persze mi sem vagyunk szentek, néha együtt bűnözünk és eszünk bármit, amit megkívánunk, de jól hatunk egymásra, kiegészítjük egymást.”
Az egészségtudatos életmód mellett az utazás is közös szenvedélyük.
Dzseni a két lábon járó utazási iroda, ő a góré, amikor szervezésről van szó. Most lesz egy őszi Abu Dhabi-turnénk a színházzal, valószínűleg ez az út pihenés is lesz egyben. Meghívást kapott a színház, még saját két lovat is el tudunk vinni magunkkal
– mesélte lelkesen Tenya.
Nagyívű tervek, külföldi felkérés
A külföldi fellépések ugyanakkor nem vonják el a figyelmet a hazai küldetésről. A Pintér Tibor Lovas Színház – amely a Kincsem Parkban felépített különleges helyszínen várja a közönséget – idén komoly hangvételű saját musicallel készül. Az Egy vérből valók vagyunk című darabot március 15-én mutatják be.
„Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak külföldről importáljunk hősöket, hiszen itt élnek köztünk a magyar hőseink. Minden évben kötelességünk bemutatni olyan új musicalt, ami a fiataloknak példaértékű és edukatív jelentőségű” – hangsúlyozta a művész.
Hite szerint a társulata idővel Európa-szerte elismertté válhat.
Én abban hiszek, hogy a Nemzeti Lovas Színház eléri azt a nimbuszt, hogy Európában és a világon is elismert színház lesz. Addig keményen dolgozunk és bebizonyítjuk, hogy a lovas színháznak van létjogosultsága
– zárta gondolatait Pintér Tibor, a Nemzeti Lovas Színház társulatának igazgatója.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre