Megszólalt Ilyés Jeniferrel való kapcsolatáról Pintér Tibor: „Ő a góré”

Jótékonysági esttel segítette bajba jutott kollégáját Pintér Tibor, aki nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is új fejezetet nyitott. A színész az eseményen mesélt az idei terveiről, az életmódváltásáról és a színház jövőjéről is.

Pintér Tibor azonnal összefogást kezdeményezett, amikor meghallotta, hogy Agárdi Szilvi háza leégett (Fotó: Mediaworks archív)

Pintér Tibor példátlan összefogással segített

Pintér Tiborral a Metropol újságírója egy különleges apropóból beszélgetett: az énekes-színész Agárdi Szilvi megsegítésére szervezett jótékonysági eseményt, miután az énekesnő otthona lakhatatlanná vált. Az est nemcsak az összefogásról, hanem a művészi közösség erejéről is szólt.

Amikor hallottam róla, hogy Szilvivel mi történt, nem volt kérdés számomra, hogy szervezek neki egy eseményt, ami segíthet neki, hiszen lakhatatlanná vált a háza. Nagyon örülök, mert rendkívüli fellépők is eljöttek: Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence, Veréb Tamás, Gergely Róbert, Papadimitriu Athina is, aki társulati tag és természetesen Szilvi is fellépett. Illetve nem is kérdés, hogy a Nemzeti Lovas Színház színészei is színpadra léptek az este folyamán

– mondta Tenya lelkesen a teltházas esemény után.

A rendezvényen a közönség megtapasztalhatta, milyen erős és összetartó közösséget alkot Pintér Tibor Lovas Színháza, amely bizonyította, hogy számukra a társadalmi felelősségvállalás is fontos küldetés.

Támogató kapcsolatban élnek, pozitív hatással vannak egymásra (Fotó: Mediaworks archív)

Szimbiózisban élnek kedvesével

A művész számára azonban nemcsak a jótékonyság, hanem az önfejlesztés is hangsúlyos szerepet kap idén is. Pintér Tibor barátnője, Ilyés Jenifer aktívan támogatja őt az életmódváltásban. Tenya tavaly látványos átalakuláson ment keresztül, amely mögött tudatos döntések és kemény munka áll.

„Ilyés Jeniferrel együtt kezdtünk életmódváltásba, ő segít abban, hogy ilyen fitten tartsuk magunkat. Nagyon egészséges, minőségi és tudatos életmódot élünk, napi szintű sporttal. Motiváljuk egymást, futunk, tornázunk, lovagolunk” – árulta el.

Jenifer nevetve tette hozzá: „Persze mi sem vagyunk szentek, néha együtt bűnözünk és eszünk bármit, amit megkívánunk, de jól hatunk egymásra, kiegészítjük egymást.”

Az egészségtudatos életmód mellett az utazás is közös szenvedélyük.

Dzseni a két lábon járó utazási iroda, ő a góré, amikor szervezésről van szó. Most lesz egy őszi Abu Dhabi-turnénk a színházzal, valószínűleg ez az út pihenés is lesz egyben. Meghívást kapott a színház, még saját két lovat is el tudunk vinni magunkkal

– mesélte lelkesen Tenya.