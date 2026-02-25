Soha nem tér vissza a leégett családi házba Agárdi Szilvi? Örökre maga mögött hagyhatja a gyökereit

Az elmúlt hetek drámai fordulatot hoztak az énekesnő és családja életében. Agárdi Szilvi háza leégett januárban és a tragédia után nemcsak az újjáépítés kérdése került napirendre, hanem az is, vajon egyáltalán visszatérnek-e valaha a falak közé, amelyekhez Szilvi egész élete kötődik.

Agárdi Szilvi maga is fellépett azon a jótékonysági esten, amit neki szerveztek Pintér Tibor Lovas Színházában (Fotó: Mediaworks archív)

Agárdi Szilvi új szerepben – most érte fogtak össze

Agárdi Szilvi és családja megsegítésére a Nemzeti Lovas Színház falai között rendeztek jótékonysági eseményt múlt vasárnap. Az est közel telt házas volt, és a Lovas Színház művészei mellett olyan fellépők csatlakoztak az összefogáshoz, mint Tóth Gabi, Opitz Barbi, Gergely Róbert, Veréb Tamás és Papp Máté Bence. A gálát Pintér Tibor szervezte meg, kész tények elé állítva az énekesnőt. A Metropol újságírója az eseményen beszélgetett Szilvivel, aki megrendítő őszinteséggel vallott a történtekről és a jövőről.

Mindig azon az elven léteztem és éltem, hogy jobb adni, mint kapni, mindig szerettem jótékonykodni, fontosnak érzem. Most Pintér Tibor kész tény elé állított és szervezett nekem egy jótékonysági gálát a helyzetünk megsegítésével kapcsolatban. Hihetetlen és nagyon megmelengeti a szívemet ez az esemény. Nagyon különleges volt ez a nap számomra, nem is hittem, hogy ilyen nagy összefogás lesz felém. Mindenkinek nagyon köszönöm

– mondta meghatódva.

Megható esemény a Nemzeti Lovas Színházban Szilvi megsegítésére, amelyet Pintér Tenya kezdeményezett (Forrás: Mediaworks archív)

A legnehezebb pillanatok közben is betámadták az énekesnőt

A nehézségek azonban nemcsak az anyagi károkról szóltak.

Döbbenet volt számomra, hogy ebben a helyzetben is voltak negatív kommentek név és profilkép nélkül, amik ellenünk voltak. Ezért külön videóban el kellett mondanom, hogy pontosan miért lakhatatlan, élhetetlen a ház. Tiszta vizet kellett öntenem a pohárba, külön szomorú volt, hogy csalások indultak és pénzt kértek a nevemben. Mi nem kértük ezt

- mondta lapunknak az énekesnő, akinek tragédiája után sokakat foglalkoztat, mi lesz a családi otthon sorsa, mikor térhetnek vissza az otthonukba. Szilvi elmesélte, ez egy sokkal komplexebb kérdés, nehéz döntések előtt állnak, a költözés is felmerült, miközben számára ez az épület jelenti a gyökereket.

Azon is elgondolkodtunk, hogy lehet, az élet másfelé akar terelgetni minket. Nagyon képlékeny minden. Most egyelőre albérletben lakunk, hálás vagyok, hogy egészségesek vagyunk és összetartunk, összefog a család. Visszatérve, igen, nem kizárt, hogy máshova költözzünk. Sok mindent kell mérlegelni, mi az, ami praktikus, a jövőben fontos lehet.

Agárdi Szilvia számára különösen fájó a döntés. Az énekesnő ugyanis számos emléket őriz, itt nőtt fel és innen származnak emlékei, amikor még jobb szemével látott és élénken él emlékében a ház minden zegzuga.

Abba a házba születtem bele, és rengeteg élmény, emlék köt oda, képek, amikor még kicsit láttam a jobb szememre 1-2 százalékot. A balra soha nem láttam. Azok a színek, szegmensek, illatok – minden részét ismertem annak a háznak, nagyon fontos emlékek nekem

- tette hozzá szomorúan a látássérült sztár.