Tragédia után segítő kéz – Összefogott a művészvilág Agárdi Szilviért
Egy pillanat alatt vált hamuvá minden, amit addig biztonságnak hitt. Agárdi Szilvi meghatódva fogadta azt az összefogást, amely most új reményt ad neki és családjának.
Január közepén drámai videóban osztotta meg az énekesnő, hogy hajnalban édesapja üvöltve ébresztette a családot: ég a ház! Agárdi Szilvi és férje otthona lakhatatlanná vált, a család megsegítésére február 22-én a Nemzeti Lovas Színház jótékonysági gálaestet rendez.
Agárdi Szilvi megsegítésére összefogott a művészvilág
Agárdi Szilvia és családja megsegítésére február végén különleges jótékonysági gálaestnek ad otthont a Nemzeti Lovas Színház. Az énekesnőt és szeretteit januárban súlyos tragédia érte: egy tűzesetben teljesen leégett az otthonuk, így Agárdi Szilvi háza egyik napról a másikra vált lakhatatlanná. A családnak menekülnie kellett, melyet videóban mesélt el az énekesnő, és bár személyi sérülés nem történt, az anyagi veszteség és a trauma óriási. A történtek mélyen megérintették Pintér Tibort, a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatóját, aki azonnal cselekedett.
Az én kezdeményezésemre indult ez az esemény. Mi éppen nyaraltunk, amikor megkaptuk ezt a szörnyű hírt, és mivel Szilvi többször játszott már velünk és nagyon jó baráti kapcsolatot alakítottunk ki, ezért úgy gondoltam, hogy szeretnék neki segíteni valahogy ebben a nehéz helyzetben. Szilvi csodálatos lélek, nagy tehetség, és különleges képessége mindenek felett, hogy lóháton is kiváló művész – nem látóként ez különösen nagy teljesítmény.
Pintér Tenya igazi sztárkavalkáddal készül
A kezdeményezés gyorsan támogatókra talált, művészek sora ajánlotta fel önzetlenül a részvételét.
A gálaesten olyan ismert előadók lépnek színpadra, mint Veréb Tamás, Papadimitriu Athina, Gergely Róbert, Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence, valamint Opitz Barbi. A fellépők mind személyes kötődéssel, mind őszinte segítő szándékkal érkeznek. Emellett fontos számomra, hogy teret kapjanak a Nemzeti Lovas Színház színészei és fiatal tehetségei is, akik szintén részesei lesznek az estnek
– fogalmazott Tenya.
Amikor Agárdi Szilvi értesült a gáláról, mélyen meghatódott, és bár eleinte tiltakozott, végül hálával fogadta a segítséget.
Szilvi nagyon meghatódott, amikor először kapott telefont tőlünk. Mondtam neki, hogy nincs apelláta, nem tiltakozhatsz, csinálunk egy jótékonysági műsort a megsegítésetekre. Volt kis hatásszünet, de nagyon megköszönte, és azt mondta: »most bizony jól jön minden segítség«.
Intenzív évkezdés a színházban
A jótékonysági esemény február 22-én 15 órakor kezdődik, és a szervezők szerint rendkívül különleges hangulat várható. A közönség nemcsak egy emlékezetes koncert részese lehet, hanem valódi segítséget is nyújthat egy nehéz helyzetbe került családnak. Mindeközben a színházban nem áll meg az élet: gőzerővel zajlanak a próbák a márciusi premierre. A Nemzeti Lovas Színház 2026 programjának előkészítése közben egy vadonatúj musical – az Egy vérből valók vagyunk címet viseli – született, amelynek alapötletét Pintér Tibor jegyzi, zenéjét pedig Hábencius György szerezte.
