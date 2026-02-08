Tragédia után segítő kéz – Összefogott a művészvilág Agárdi Szilviért

Január közepén drámai videóban osztotta meg az énekesnő, hogy hajnalban édesapja üvöltve ébresztette a családot: ég a ház! Agárdi Szilvi és férje otthona lakhatatlanná vált, a család megsegítésére február 22-én a Nemzeti Lovas Színház jótékonysági gálaestet rendez.

Agárdi Szilviék életében a tragédiát példaértékű összefogás követi – az eseményt Pintér Tibor kezdeményezte (Fotó: Mediaworks-archív)

Agárdi Szilvi megsegítésére összefogott a művészvilág

Agárdi Szilvia és családja megsegítésére február végén különleges jótékonysági gálaestnek ad otthont a Nemzeti Lovas Színház. Az énekesnőt és szeretteit januárban súlyos tragédia érte: egy tűzesetben teljesen leégett az otthonuk, így Agárdi Szilvi háza egyik napról a másikra vált lakhatatlanná. A családnak menekülnie kellett, melyet videóban mesélt el az énekesnő, és bár személyi sérülés nem történt, az anyagi veszteség és a trauma óriási. A történtek mélyen megérintették Pintér Tibort, a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatóját, aki azonnal cselekedett.

Az én kezdeményezésemre indult ez az esemény. Mi éppen nyaraltunk, amikor megkaptuk ezt a szörnyű hírt, és mivel Szilvi többször játszott már velünk és nagyon jó baráti kapcsolatot alakítottunk ki, ezért úgy gondoltam, hogy szeretnék neki segíteni valahogy ebben a nehéz helyzetben. Szilvi csodálatos lélek, nagy tehetség, és különleges képessége mindenek felett, hogy lóháton is kiváló művész – nem látóként ez különösen nagy teljesítmény.

Az esemény során Agárdi Szilvi is a színpadra lép majd (Fotó: Győrfi-Forgács Beáta)

Pintér Tenya igazi sztárkavalkáddal készül

A kezdeményezés gyorsan támogatókra talált, művészek sora ajánlotta fel önzetlenül a részvételét.

A gálaesten olyan ismert előadók lépnek színpadra, mint Veréb Tamás, Papadimitriu Athina, Gergely Róbert, Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence, valamint Opitz Barbi. A fellépők mind személyes kötődéssel, mind őszinte segítő szándékkal érkeznek. Emellett fontos számomra, hogy teret kapjanak a Nemzeti Lovas Színház színészei és fiatal tehetségei is, akik szintén részesei lesznek az estnek

– fogalmazott Tenya.

Amikor Agárdi Szilvi értesült a gáláról, mélyen meghatódott, és bár eleinte tiltakozott, végül hálával fogadta a segítséget.