RETRO RÁDIÓ

Megkérdőjelezték Agárdi Szilvi videójának valóságtartalmát

Az énekesnő stílusosan reagált. Agárdi Szilvi bizonyítékkal szolgált.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.01.18. 09:30
agárdi szilvi komment válasz

Mint arról a Metropol beszámolt, leégett Agárdi Szilviék háza, öröm az ürömben, hogy az énekesnő és szerettei épségben megúszták a katasztrófát, ám az épület lakhatatlanná vált. Rengetegen igyekeztek segítséget nyújtani a vak énekesnőnek és családjának. Bár egyes rosszindulatú hozzászólókban felmerült, hogy kamu a videó, ezt cáfolta az énekesnő, aki csak Borsnak szólalt meg a tűzeset után. Egyébként nem ez az első alkalom, hogy megkérdőjelezték Agárdi Szilvi videójának valóságtartalmát. 2026 elején egy csodaszép népdalelőadással jelentkezett a vak énekesnő, ám volt, aki szerint valójában nem is ő énekel a felvételen. Szilvi stílusosan válaszolt az illetőnek.

Agárdi Szilvi, agardi szilvia_B0RS8924
Agárdi Szilvit megtalálják a rosszindulatú kommentelők (Fotó: BORS FEJER BALINT / Bors Archívum/Fejér Bálint)

Agárdi Szilvi: Pedig ez az én hangom

„Messze van a kicsi falum. Fogadjátok sok szeretettel, ezt a nótát sokatok kérésére énekeltem most el.” – írta Facebook-oldalán még a tűzeset előtt Agárdi Szilvi, aki az alábbi videót tette közzé:

Ezerötszáznál is több hozzászólás érkezett a nem mindennapi produkcióhoz, ugyanakkor a lelkes elismerések mellett akadt, aki megkérdőjelezte a felvétel valóságtartalmát.

Nincs bennem rosszindulat. Ezt nem ő énekli

– írta egy kommentelő. Az illetőnek nem csak írásban és szóban, de énekes videóban is válaszolt Agárdi Szilvi.

Pedig ez az én hangom, én énekelek a Messze van a kicsi falum videómnál, amit legutóbb kitettem.

– írta az énekesnő, aki a következő videót mellékelte a kétkedőnek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu