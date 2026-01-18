Mint arról a Metropol beszámolt, leégett Agárdi Szilviék háza, öröm az ürömben, hogy az énekesnő és szerettei épségben megúszták a katasztrófát, ám az épület lakhatatlanná vált. Rengetegen igyekeztek segítséget nyújtani a vak énekesnőnek és családjának. Bár egyes rosszindulatú hozzászólókban felmerült, hogy kamu a videó, ezt cáfolta az énekesnő, aki csak Borsnak szólalt meg a tűzeset után. Egyébként nem ez az első alkalom, hogy megkérdőjelezték Agárdi Szilvi videójának valóságtartalmát. 2026 elején egy csodaszép népdalelőadással jelentkezett a vak énekesnő, ám volt, aki szerint valójában nem is ő énekel a felvételen. Szilvi stílusosan válaszolt az illetőnek.

Agárdi Szilvit megtalálják a rosszindulatú kommentelők (Fotó: BORS FEJER BALINT / Bors Archívum/Fejér Bálint)

Agárdi Szilvi: Pedig ez az én hangom

„Messze van a kicsi falum. Fogadjátok sok szeretettel, ezt a nótát sokatok kérésére énekeltem most el.” – írta Facebook-oldalán még a tűzeset előtt Agárdi Szilvi, aki az alábbi videót tette közzé:

Ezerötszáznál is több hozzászólás érkezett a nem mindennapi produkcióhoz, ugyanakkor a lelkes elismerések mellett akadt, aki megkérdőjelezte a felvétel valóságtartalmát.

Nincs bennem rosszindulat. Ezt nem ő énekli

– írta egy kommentelő. Az illetőnek nem csak írásban és szóban, de énekes videóban is válaszolt Agárdi Szilvi.

Pedig ez az én hangom, én énekelek a Messze van a kicsi falum videómnál, amit legutóbb kitettem.

– írta az énekesnő, aki a következő videót mellékelte a kétkedőnek: