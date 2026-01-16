RETRO RÁDIÓ

Leégett Agárdi Szilviék háza, ezt kéri most az énekesnő

„A legfontosabb talán az, hogy mi életben maradtunk!” – fogalmazott az énekeső. Agárdi Szilviék háza lakhatatlanná vált.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2026.01.16. 19:48
Agárdi Szilvi tűzeset énekesnő

Lakhatatlanná vált Agárdi Szilviék háza. A megrázó tűzesetről a közösségi média oldalain számolt be az énekesnő. Most is, mint mindig, megpróbál pozitív maradni: „A legfontosabb talán az, hogy mi életben maradunk”. Most megosztotta azt is, hogyan tudnak neki segíteni.

Agárdi Szilvi és családja életét édesapja mentette meg a tűzesetben
Agárdi Szilvi és családja életét édesapja mentette meg a tűzesetben (Fotó: BORS FEJER BALINT / Bors)

Szilvi édesapja egy órával a megszokottnál korábban kelt és volt egy érzése, hogy inkább nem alszik vissza. Ezzel mentette meg családja életét.

Egy hatalmas robbanás riasztotta fel a többi családtagot, köztük Szilvit is, akinek édesapja kiabált nekik, hogy meneküljenek a házból. A következő pillanatban az énekesnő mezítláb állt a hóban, amikor eszébe jutott kiskedvence, akit később párja menekített ki az égő házból

Ugyan a családi házon volt biztosítás, Szilvi elmondta, hogy ez hosszadalmas és bonyodalmas dolog, ezért a videó hatására rengetegen jelentkeztek, hogyan segítenének a bajbajutott énekesnőnek és családjának.

Agárdi Szilvi és családja életét édesapja mentette meg a tűzesetben

Tűzeset miatt sajnos lakhatatlanná vált a házunk... 

– osztotta meg a szörnyű hírt Agárdi Szilvi a közösségi oldalain. Majd hozzátette:

A legfontosabb talán az, hogy mi életben maradtunk!

Szilvi most elmondta, hogyan tudnak segíteni neki és családjának.

 

Kedves Barátaim! Szívből köszönjük a sok együttérző üzeneteket. Rengeteg számos kérdés érkezik tőletek a felajánlásokkal kapcsolatban, kérlek, privát üzenetben írjatok. Nagyon nagyon köszönjük!

Ruhák, cipők az enyészeté lesznek, de a legfontosabb megvan - az egészségünk

– mondta az énekesnő a videóban.

Ha segíteni szeretnél, ITT írhatsz privát üzenetet Agárdi Szilvinek a hivatalos Facebook-oldalán.

 

