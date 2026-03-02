Szandi meglepő ruhaválasztásától ájuldoznak a rajongók

Szandi különleges ruhát viselt a Dal legutóbbi adásában. A ruhadarab viselése számára hatalmas megtiszteltetés és büszkeség volt, hiszen egy igazán különleges személy készítette el a ruhát.

Szandi elképesztő büszkeséggel viselte a számára készített ruhadarabot

Szandi különleges tervezői ruhát viselt

Manapság bárkiből lehet divattervező, ruhakészítő, a lényeg hogy legyen hozzá tehetsége és érzéke a jó ízléshez. Rengeteg olyan darabot látni a kifutókon, amelyek leginkább kérdéseket váltanak ki az emberekből, mint sem elégedettséget. Nos Szandi ennek pontosan az ellentétje, ugyanis a Dal legutóbbi adásában, egy különleges darabot viselt, és nem is akármilyen tervező munkájában tündökölt.

A fekete bőr koktélruhát nem más, mint Szandi, az ifjabbik Bogdán Csaba tervezte. A ruha nem kirívó, hanem elegánsan szexi, és tökéletesen illik édesanyja kifinomult stílusához. Szandi az Instagramon büszkélkedett gyermeke elképesztő tehetségével, és valljuk be, tényleg igazán csodás darabot alkotott, és nem csoda, hogy Szandi büszke édesanyaként viselte gyermekének két kezének alkotását.

Boldog és büszke vagyok! A Dal 2026 tegnapi adásában olyan ruhát viseltem amit a fiam, @csababogdann tervezett és varrt számomra. Nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen nagyszabású műsorban mutatkozhatott be. Számára ez több mint hobbi, ezen a területen képzeli el a jövőjét, ilyen irányba szeretne továbbtanulni. Én pedig boldogan nézem, ahogyan bontogatja szárnyait és maximálisan támogatom őt álmai megvalósításában!

- írta az Instagram bejegyzésben.

A kommentelők is teljesen el voltak ájulva az ifjú Csaba által tervezett és megalkotott darabtól, olyannyira, hogy sokan megjegyezték, ők is terveztetnének a csemetével saját maguknak ilyen különleges ruhadarabokat.