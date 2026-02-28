Mi lesz ebből? Szandi a legkülönlegesebb ruhában tűnik fel A Dalban: a fia is megszólalt!

Szombat este folytatódik A Dal 2026, Magyarország egyetlen dalversenye, amelynek eheti adásában Szandi különleges ruhát visel majd. A Planet Budapest 2026 Innovatív Fenntarthatósági Kiállítás és Élményprogramhoz kapcsolódva a műsor kiemelt figyelmet fordít a környezettudatos gondolkodás népszerűsítésére, így harmadik bemutatkozó adásban a műsorvezetőt, Rókusfalvy Lilit és a zsűri egyik tagját, Szandit is fenntartható forrásból származó ruhában láthatják majd a nézők, hangsúlyozva, hogy a divat és a környezetvédelem kéz a kézben járhat. Az ítész szombati megjelenéséhez különleges családi szál is kapcsolódik, ugyanis ruháját fia, Csaba tervezte.

Szandi ruháját fia tervezte A Dal 2026 szombat esti adására, az énekesnő nagyon büszke rá (Fotó: MTVA / CSÖNDÖR KINGA)

Szandi gyerekei szárnyalnak

Az énekesnő sokszor hangoztatta, hogy szeretné szabadon hagyni a gyerekeit, hadd tapossák ki maguknak a saját útjukat. Ennek egyik ékes példája, hogy Szandi lánya Amerikában él és telepedett le, sőt már férjhez is ment ott. Bár az aranytorkú énekesnő szívesen venné, ha Blanka a közelében élne, saját bevallása szerint így is szoros a kapcsolatuk, napi szinten beszélnek egymással. Ugyanez a szabadság természetesen igaz Csabi fiára is.

Csabi fiam már kiskorában is rendkívül elegánsan viselt akár egy tréningruhát is, aztán később egyre jobban elkezdte érdekelni a divat. A gimnázium mellett évek óta munkálkodik ezen a területen, illetve televíziós show műsorokban. Teljesen magával ragadta őt ez a világ, ebbe az irányba szeretne továbbtanulni, én pedig boldogan nézem, ahogy bontogatja szárnyait.

A Dal szombat esti adásában Szandi egy olyan ruhát visel majd, amelyet Csabi álmodott meg.

A ruha egy 20 éves textilbőr anyagból készült, amit édesanyám nővérétől, Vikitől kaptam. Neki régen volt egy kismama ruházati bolt hálózata, onnan megmaradtak anyagok és mindenképpen szerettük volna hasznosítani ezeket. Nekem ez az anyag indította be a fantáziámat. A saját elképzeléseim szerint megterveztem és megvarrtam életem első ruháját. Édesanyámon a ruha szinte életre kelt. Hálás vagyok, hogy egy ilyen nagyszabású zenei műsorban láthatják a nézők az alkotásomat

– mesélte a divattervezés iránt érdeklődő fiatal tehetség.