Legidősebb fia is porig alázta Brad Pittet – szinte már tagadja a létezését
Brad Pitt és Angelina Jolie legidősebb fia is eldobta apja nevét. Elpártol a család mellőle?
Testvéreit követve úgy tűnik most már Maddox is csak édesanyja nevén mutatkozik be. Brad Pitt és Angelina Jolie csatájának a győztese egyértelműen a színésznő — legalábbis a gyermekeik döntése alapján.
Brad Pitt gyermekei sorra eldobják a nevét
A híres színészpáros egyik gyermeke ismét úgy döntött, hogy a jövőben kizárólag az édesanyja vezetéknevét viseli. A 24 éves Maddox neve akkor került ismét a figyelem középpontjába, amikor kiderült, hogy Angelina Jolie legújabb filmjének, a Couture-nek a stáblistáján már nem a korábban használt kettős névvel, hanem csak az anyai családnévvel tüntették fel.
Az alkotást Alice Winocour rendezte, és szerdán mutatták be a francia mozikban. Maddox nem most dolgozott először együtt édesanyjával: a Maria című korábbi produkció esetében még Maddox Pitt–Jolie néven szerepelt a stáblistán.
Arról nincs információ, hogy történt-e konfliktus közte és édesapja között, de az sem kizárt, hogy a kapcsolat teljes megromlása áll a háttérben.
Zahara, Shiloh és Vivienne is letegadta apját
Zahara Jolie döntése egy egyetemi bemutatkozáskor derült ki, Shiloh pedig 18. életévének betöltésekor hivatalosan is kérvényezte, hogy mostantól a Shiloh Jolie nevet használhassa. Vivienne – hasonlód Maddoxhoz – 2024-ben egy Broadway-produkció, az Outsiders stáblistájában már csak a Jolie vezetéknévvel szerepelt – írja a Life.hu.
