"Ugyanabban hinni, együtt menni" - Szerelmével érkezett Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésre
Tóth Gabi Papp Máté Bencével együtt ment Esztergomba a Háborúellenes Gyűlésre.
Rengetegen gyűltek össze szombaton Esztergomban a Háborúellenes Gyűlésen, ahol az összefogás ereje és a béke fontossága került a középpontba. A rendezvényen inspiráló gondolatok hangzottak el arról, hogy a szomszédunkban dúló háború miatt mennyire fontos, hogy a nemzet egységesen álljon ki a béke mellett. A résztvevők között ott volt Tóth Gabi is, aki párjával együtt érkezett az eseményre – írja a Bors.
Tóth Gabi Papp Máté Bence társaságában érkezett az esztergomi Háborúellenes Gyűlésre
A tömeg már önmagában is erőt sugárzott: családok, fiatalok és idősek hallgatták a felszólalókat, miközben újra és újra elhangzott, hogy ha összefogunk, képesek leszünk kimaradni a háborúból. A közös hit és az összetartozás érzése hatotta át a hangulatot, amely sokak számára megerősítést jelentett ezekben a feszült időkben.
Tóth Gabi a közösségi oldalán is megosztotta, hogy részt vett a gyűlésen: a 24 óráig elérhető történetében egy közös fotót tett közzé szerelmével, Papp Máté Bencével. A képhez mindössze ennyit írt:
Ugyanabban hinni, együtt menni
A rövid üzenet sokatmondóan fejezi ki, hogy számukra nemcsak a magánéletben, hanem a fontos társadalmi kérdésekben is az egység és az azonos értékrend jelenti az alapot.
