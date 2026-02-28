Orbán Viktor: az olajblokádot le fogjuk törni!

Esztergom adott otthont a Háborúellenes Gyűlés következő állomásának, ahol természetesen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is tiszteletét tette és beszédet is mondott, amit személyes történetekkel tarkított. Kitörő lelkesedéssel fogadták a kormányfőt, aki fontos témákkal készült a telt házas eseményre.

Orbán Viktor felidézte az első alkalmat, mikor Esztergomban járt, illetve azt is, hogy 2006-ban díszpolgárrá választották. Hangsúlyozta, hogy ebben a választókörzetben nagy csata van, de 2010 óta mind a négy választást megnyerte a Fidesz, most pedig nem a kétharmad, hanem a háromharmad a cél.

A miniszterelnök elárulta, hogy a minap meglátogatta Erdő Péter bíborost a kórházba, és örömmel tapasztalta, hogy egyre jobb állapotban van.

Ezek után a választási esélyekről is beszélt Orbán Viktor, aki elmondta, hogy pszichológiai hadviselés zajlik, ugyanis az ellenfél el akarja hitetni, hogy ez a választás eldőlt.

Orbán Viktor elárulta, hogy a legfrissebb adatok szerint már 230 ezer tagja van a Digitális Polgári Köröknek.

Orbán Viktor / Fotó: Polyák Attila / MW

Orbán Viktor nézői kérdésekre is válaszolt, és a Kőolaj vezetékkel kapcsolatban elmondta, hogy meg kellett erősíteni hazánkban a kiemelt energia infrastruktúra védelmét – illetve az ukránok politikai döntése is önmagában áremelkedést okozna, de most még ott van az iráni-amerikai háború is.

Ha nem készült volna fel a magyar kormány erre a forgatókönyvre, és nem járatta volna csúcsra kőolajtartalék felhalmozását, akkor ma komoly bajban lenne az ország, és már most érezhető lenne a drágulás a benzinkutakon.

Orbán Viktor pénteken egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, aki telefonon tárgyalt még aznap az ukrán elnökkel, Volodimir Zelnszkijjel is, aki elmondta, hogy nem járul hozzá, hogy magyar és szlovák vizsgálóbizottság menjen Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték megvizsgálásra.

Ezt az olajblokádot le fogjuk törni!

– mondta Orbán Viktor, aki elárulta, hogy válaszlépésként hazánk leállította az összes dízelszállítást Ukrajnába, blokkoljuk az EU 90 milliárd eurós hitelét az ukránok számára, nem támogatjuk az oroszok elleni újabb szankciós csomagot, illetve Magyarország nem hagy jóvá egyetlen Ukrajna igényeit szolgáló uniós döntést sem.