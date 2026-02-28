- "Ugyanabban hinni, együtt menni" - Szerelmével érkezett Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésre
Bencsik János: sokan vannak, akik a világot újra lángokba akarják borítani
Az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen szólalt fel a képviselőjelölt.
A Ripost írja, hogy a Tatai Medence országgyűlési-képviselőjelöltje azzal kezdte a felszólalását, hogy vége van a szórakozásnak, most a munkára kell koncentrálni. Emlékeztetett, hogy ebben a vármegyében 35 évvel ezelőtt az összeomló szocializmus szinte mindent és mindenkit maga alá temetett.
A vármegyét közösen összefogva kellett újjáépíteni, csak Tatabányán 15 ezer új munkahelyet hoztak létre. Bencsik János szerint élet akkor van, ha van munka és az adja a megélhetést. A képviselőjelölt szerint most az a legfontosabb, hogy az elmúlt évek eredményeit megőrizzék.
Bencsik szerint sokan vannak, akik hosszú idő után most megint lángba akarják borítani a világot. Szerinte azonban a jövő csak a békét szerető és a békét szerző embereké. A fiatalokhoz szólva úgy fogalmazott:
Ti vagytok a következő nemzedék. Járjátok apáitok, nagyapáitok útját!
- zárta a beszédét Bencsik János.
