Bencsik János: sokan vannak, akik a világot újra lángokba akarják borítani

Az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen szólalt fel a képviselőjelölt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 13:04
Bencsik János esztergom Háborúellenes Gyűlés

A Ripost írja, hogy a Tatai Medence országgyűlési-képviselőjelöltje azzal kezdte a felszólalását, hogy vége van a szórakozásnak, most a munkára kell koncentrálni. Emlékeztetett, hogy ebben a vármegyében 35 évvel ezelőtt az összeomló szocializmus szinte mindent és mindenkit maga alá temetett. 

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28.
Telt ház mellett zajlott az esztergomi Háborúellenes Gyűlés is / Fotó: Polyák Attila / MW

A vármegyét közösen összefogva kellett újjáépíteni, csak Tatabányán 15 ezer új munkahelyet hoztak létre. Bencsik János szerint élet akkor van, ha van munka és az adja a megélhetést. A képviselőjelölt szerint most az a legfontosabb, hogy az elmúlt évek eredményeit megőrizzék.

Bencsik szerint sokan vannak, akik hosszú idő után most megint lángba akarják borítani a világot. Szerinte azonban a jövő csak a békét szerető és a békét szerző embereké. A fiatalokhoz szólva úgy fogalmazott:

Ti vagytok a következő nemzedék. Járjátok apáitok, nagyapáitok útját!

- zárta a beszédét Bencsik János.

