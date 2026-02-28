Orbán Viktor újra felszólította Zelenszkij elnököt
Orbán Viktor szerint az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor újból felszólította az ukrán elnököt, Zelenszkijt, hogy haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra, miután Izrael csapást mért Iránra.
Az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő.
Újra felszólítom Zelenszkij elnök urat: haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
Nem sokkal korábban különleges képeket is megosztott a közösségi oldalán Orbán Viktor, aki ezt írt a fotókhoz: "Nehéz hét. A világban egyre nagyobb a bizonytalanság. Nehéz dolog a béke útján maradni, de mi képesek vagyunk megőrizni Magyarország biztonságát. Ezért a Fidesz a biztos választás!"
