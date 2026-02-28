RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor újra felszólította Zelenszkij elnököt

Orbán Viktor szerint az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 14:16
Orbán Viktor Zelenszkij felszólítás

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor újból felszólította az ukrán elnököt, Zelenszkijt, hogy haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra, miután Izrael csapást mért Iránra.

Az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő. 

Újra felszólítom Zelenszkij elnök urat: haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.

Nem sokkal korábban különleges képeket is megosztott a közösségi oldalán Orbán Viktor, aki ezt írt a fotókhoz: "Nehéz hét. A világban egyre nagyobb a bizonytalanság. Nehéz dolog a béke útján maradni, de mi képesek vagyunk megőrizni Magyarország biztonságát. Ezért a Fidesz a biztos választás!"

