RETRO RÁDIÓ

A felvidéki magyar sportolót baloldali szlovák lapok támadják, amiért kiáll a béke mellett

Orbán Viktor mellett állt ki a felvidéki magyar sportoló. Végh Attila azonnal támadások kereszttüzébe került.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 13:41
Végh Attila Orbán Viktor béke

Közösségi oldalán állt ki a béke és Orbán Viktor békepárti politikája mellett Végh Attila. A felvidéki magyar ketrecharcos édesapaként szólalt meg, elmondása szerint Európa háborúra készül, amit mindenképpen meg kell akadályozni. Végh kiemelte, Magyarország az a hely, ahol biztonságban érzi magát – írja a Bors.

Végh Attila kiállt a béke mellett
Végh Attila kiállt a béke mellett / Fotó: Nemzeti Sport

"Nekünk béke kell, nem pedig fegyverek”

- hangoztatta Végh, emiatt több szlovák, baloldali lap támadta az MMA-harcost. A lapok azzal vádolják Attilát, hogy Orbán Viktor csapatába állt, holott ő tényleg csak a béke és a biztonság mellett szólalt fel, olyan alapvető dolgok mellett, melyek minden jóérzésű ember számára fontosak.

Végh Attila háborúellenes videója:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu