A felvidéki magyar sportolót baloldali szlovák lapok támadják, amiért kiáll a béke mellett
Orbán Viktor mellett állt ki a felvidéki magyar sportoló. Végh Attila azonnal támadások kereszttüzébe került.
Közösségi oldalán állt ki a béke és Orbán Viktor békepárti politikája mellett Végh Attila. A felvidéki magyar ketrecharcos édesapaként szólalt meg, elmondása szerint Európa háborúra készül, amit mindenképpen meg kell akadályozni. Végh kiemelte, Magyarország az a hely, ahol biztonságban érzi magát – írja a Bors.
"Nekünk béke kell, nem pedig fegyverek”
- hangoztatta Végh, emiatt több szlovák, baloldali lap támadta az MMA-harcost. A lapok azzal vádolják Attilát, hogy Orbán Viktor csapatába állt, holott ő tényleg csak a béke és a biztonság mellett szólalt fel, olyan alapvető dolgok mellett, melyek minden jóérzésű ember számára fontosak.
Végh Attila háborúellenes videója:
