„Rodolfo választott ki a tömegből, most én választottam Dominiket” – A legendás bűvész mindent bevet a halálos beteg kisfiúért

Vannak pillanatok, amikor a legügyesebb kézmozdulat is kevés – ilyenkor szívre van szükség. Habók János bűvész 46 éve él az illúziók világában, de Sági Dominik története számára is fájóan valóságos. A 61 éves művész, aki hivatásának él, nem először siet a Duchenne-féle izomsorvadással küzdő kisfiú segítségére.

Habók János bűvész ismét színpadra lép Sági Dominikért / Fotó: olvasói fotó

A bűvészet erejével a halálos kór ellen

Már állandó bútordarab lettem náluk

– meséli mosolyogva János, aki már több rendezvényen is fellépett a családnak. Bár fájlalja, hogy a legutóbbi alkalmakkor kevesen voltak, most abban bízik, hogy a pécsváradi jótékonysági esten megtelik a nézőtér.

A legendás bűvész mindent bevet a halálos beteg kisfiúért / Fotó: olvasói fotó

János élete filmbe illő: gyerekként háromszor is látta a színpadon a legendás Rodolfót, aki egy életre „megfertőzte” a bűvészettel. Később a szigorú állami vizsgán bizonyított az Artistaképző Intézetben, ahol a zsűriben nem más, mint Ungár Anikó figyelte minden mozdulatát. A 30 jelentkezőből akkor csak öten kaptak engedélyt – János köztük volt. Most ezt a profizmust állítja Dominik szolgálatába.

Hajsza az idővel és a milliárdokkal

Dominik Duchenne-szindrómában szenved. A kegyetlen betegség tízéves korára kerekesszékbe kényszeríti a gyerekeket, majd a szív- és légzőizmokat támadja meg. A fiú számára az egyetlen esély, mellyel fel tudja venni a harcot a betegséggel a génterápia, ami 1,3 milliárd forintba kerül. A család megpróbálkozik a lehetetlennek tűnő feladattal, és elhatározták, hogy összegyűjtik a hatalmas összeget.

Ehhez a harchoz csatlakozott ismét a bűvész, aki most a műsorával nemcsak a gyerekeket, de a felnőtteket is el szeretné varázsolni Pécsváradon. A férfi az est bevételét Dominik génterápiájára ajánlotta fel, hiszen a cél Dubaj és a gyógyulás.

Legyél most te is részese a csodának! Mert ahogy János mondja: a bűvészet tanít, szórakoztat és most – remélhetőleg – életet ment.

Ha segíteni szeretnél ITT tudod felvenni a kapcsolatot az alapítvánnyal.