Navracsics Tibor a Némák Pártjáról és a gyűlöletszövetségről

A Ripost írja, hogy ezúttal Esztergomban kerül megrendezésre a Háborúellenes Gyűlés. Navracsics Tibor rögtön az elején jelezte: nem tartja magát „különösebben sztorizós, szangvinikus lelki alkatú embernek”, mégis egy friss történettel indította beszédét. Elmondta: alig két nappal ezelőtt, csütörtökön a Tisza Párt elnöke látogatott a tapolcai választókerületébe. A Tisza Pártot következetesen a Némák Pártjának nevezte.

Navracsics Tibor

A miniszter ironikusan úgy fogalmazott:

ez egy 29 tagból álló párt, amely arról híres, hogy egy ember kivételével senki sem beszélhet.

Navracsics beszédében reagált azokra az állításokra, amelyek szerinte a Tisza Párt elnökének gyűlésén hangzottak el róla.

A több mint egyórás választási gyűlése abból állt, hogy hozzám beszélt. Én magam nem voltam jelen

– jegyezte meg.

A miniszter elmondta: azt mondják, hogy nem jár a választókerületébe.

Most pár nap múlva fogjuk ünnepelni a 2000. eseményt, amely 2022 óta a választókerületemben volt és amelyen részt veszek.

A testőri kíséretről szóló kritikákra is humorral reagált:

Ijedten néztem körül, hogy ennyire profi az Alkotmányvédelmi Hivatal, olyan testőröket állított mellém, akiket nemhogy én magam nem ismerek, de fel sem ismerem, szemmel láthatóan gondterhelt anyáknak, csintalan gyerekeknek és elfoglalt férfiaknak álcázva.

A legnagyobb derültséget a helikopteres megjegyzés váltotta ki:

Azt mondta, hogy helikopterrel járok a választókerületbe.

Navracsics így reagált:

Életemben egyszer adódott olyan lehetőség, amikor helikopterrel lett volna szállnom, rémülten utasítottam vissza ezt az ajánlatot.

Majd tréfásan hozzátette:

Arra gondoltam, hogy ha egyszer gazdag ember leszek, komolyan veszek neki egyet. És akkor együtt helikopterezhetünk majd a jövőben.

Navracsics a Tisza és a Fidesz közötti különbséget így foglalta össze:

Ma a Tisza és a Fidesz között az a különbség, hogy a Tisza egy gyűlöletszövetség, a Fidesz és a KDNP pedig továbbra is hisz a szeretet és összefogás erejében.

A miniszter szerint a választási kampány következő heteiben

még 43 napon keresztül kell hazudni azért, hogy győzni tudjanak

– utalva politikai ellenfeleire.

Ez a gyűlöletszövetség az, amelyik újabb és újabb történeteket talál ki, mondhatjuk, hogy már az egekbe emelkedik a nyomorult közigazgatási és területfejlesztési miniszterelnök helikopter formájában, csak hogy elhitessék a híveikkel, hogy még 43 napon keresztül kell hazudni azért, hogy győzni tudjanak, hiszen ők meg is mondták, hogy nem mondhatnak el semmit, mert ha elmondanának mindent, akkor nem nyernék meg a választást. Mit kell tehát nekünk tenni? El kell mondanunk az igazságot minél szélesebb körben nektek, nekünk, de nektek jobban elhiszik a szomszédok, a barátok, a rokonok, mindenki.

A hallgatósághoz fordulva így fogalmazott:

Mit kell tehát nekünk tenni? El kell mondanunk az igazságot minél szélesebb körben.

Majd hangsúlyozta:

Mondjátok el, kérlek az igazságot!

Beszéde végén a kormány elmúlt másfél évtizedét értékelve azt mondta:

Egy olyan 16 év áll mögöttünk, amikor Magyarország Európa és a világ egyik olyan országgá vált, amelynek vezetőjére és magára az országra is odafigyelnek a világ minden pontján.

Zárásként hitről és győzelemről beszélt: