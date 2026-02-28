- "Ugyanabban hinni, együtt menni" - Szerelmével érkezett Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésre
Muri Enikőt megrázta a háború: "Négy év után sem tudom kiverni a fejemből"
„Vaksötétben tolták a babakocsit az útszélén” – Muri Enikő máig nem tudja kiverni a fejéből a háború első napjainak képeit. Az énekesnő az energetikai döntésekről is markáns véleményt fogalmazott meg.
Több mint négy éve tart az orosz–ukrán háború, amelynek hatásai a mai napig érezhetők Magyarországon is. Muri Enikő máig élénken emlékszik arra a napra, amikor a tévében szembesült a háború kitörésével. A látott képek annyira megrázták, hogy négy év elteltével sem tudja kiverni a fejéből azokat a jeleneteket, amelyek szerinte mindannyiunk számára intőek – írja a Bors.
Muri Enikő a mai napig emlékszik a háború kitörésének napjára
„Emlékszem, hogy amikor kitört a háború, ültem a tévé előtt, és egyszerűen nem hittem el, amit látok, hogy az emberek vaksötétben tolják az útszélén a babakocsit, egy jobb élet reményében átmennek egy másik országba, hogy talán itt majd menedéket kapnak, vagy innen talán tovább tudnak menni. A mai napig, ha ezt a képet látom magam előtt, akkor ez engem nyilván mélyen elborzaszt, és elég mélyen megrendít, hogy ilyennek kell történnie tőlünk pár száz kilométerre, hogy azt látni az embereken, hogy félnek, látni a szemükben a bizonytalanságot, a kilátástalanságot, az elkeseredettséget, a félelmet. Ez az az érzés, amit négy év után sem tudok kiverni a fejemből úgy, hogy ez az egész nem is velem, hanem a határon túli magyarokkal történik."
Az, hogy ez az egész háborús helyzet hova fokozódott, hogy besoroznak úgy embereket, hogy kilép egy férfi az utcára, és nem tudja, hogy aznap este haza fog-e menni, ez borzasztó
– mondta a Borsnak.
A magyar–ukrán energetikai feszültségről is beszélt
Muri Enikő szerint az elmúlt időszak döntései tovább mélyítették a feszültséget Magyarország és Ukrajna között. Úgy látja, az energetikai lépések mögött politikai szándék is húzódik.
„Az, hogy most elzárták a kőolajvezetéket bosszúból, hogy nekünk rosszabb legyen, meg hogy így akarnak beavatkozni a magyarországi választásokba… Ez felháborító! Milyen jogon merik ezt megtenni velünk? Másrészt, ha nem is a háborút támogatjuk, de ahogy tudjuk, támogatjuk az ukránokat árammal és segítünk nekik. Amikor kitört a háború, Magyarország tárt karokkal várta a menekülőket, és ilyen-olyan segélyhelyek voltak felállítva, tehát amennyire tudtunk, a rászorulóknak tényleg segítettünk. Csak abban bízom, hogy itt meg fog állni ez a történet, és nem lesz ennél sokkal, de sokkal súlyosabb szankciója Ukrajnának Magyarország felé.”
Magyarország igyekszik kimaradni a konfliktusból, de az énekesnő úgy érzi, a másik fél részéről erős a nyomás.
„Akármennyire nem akarunk belefolyni, ők minél inkább azon vannak, hogy csak azért is belefolyjunk ebbe az egészbe. Ezek után nem is értem, hogy gondolják, hogy ők európai uniós tagállam akarnak lenni...”
