Séfek Séfe: Reagált a vádakra Balogh Tamásné

Február 16-án elindult a Séfek Séfe 7. évada, ahol bizony ismét hatalmas meglepetésekre számíthatunk. Már az első napokban robbant a bomba, amikor Balogh Tamásné Eszter – a Séfek Séfe 6. évadának sztárja – ismét megjelent a stúdióban. Ezúttal nem versenyzőként, csak egy barátnőjét kísérte el a válogatóra. Ez volt a kiváltó oka a Facebookon kialakult kommentháborúnak, mivel ezt egy korábbi versenyző, Gulyás Tibor, – aki szintén a Séfek Séfe 2024-es évadában szerepelt Eszterrel – nem nézte jó szemmel, és úgy döntött, ennek hangot is ad.

Balogh Tamásné a Séfek Séfe 2024-es évadában szerepelt, ami után óriási népszerűségnek örvendhet (Fotó: hot! magazin/archív)

Így kezdődött a Séfek Séfe 7. évad első botránya

„Szerintem el lett tévesztve a házszám, és az idő is, bármiről is legyen szó a mai adásban. A döntőben kellett volna segédkezned, akkor és ott, nem pedig itt és most. Persze semmi sem véletlen” – fogalmazta meg véleményét napokkal ezelőtt Tibi kommentben. Balogh Tamásné nem hagyta magát, a közösségi oldalán többször reagált a tőle megszokott őszinteséggel Tibor reakciójára. Lapunk megkereste Esztert, és elmondta, hogyan fogadta a kéretlen véleményt.

Ja, hát az már lefőtt, mint a kávé, a komment is meg Tibor is, mert csak irigy. A tévé egy olyan hely, ahol ha valaki nem jó karakter, azt hamar elfelejtik. Ez pedig sokaknak fáj, mert nem voltak érdekesek. Nem nagyképűségből mondom, hanem ezt mindenki tudja. Tibire már nem emlékeznek, pedig volt a Szerencsekerékben is. De ennyi.

Eszter azt is elmondta, hogy a kialakult helyzetet lezárta, és egy jó tanácsot is megfogalmazott Tibornak.

Nem éri meg foglalkozni ezzel az emberrel, jelentéktelen számomra is. Szerintem neki egyáltalán nem való a média, nem tud érvényesülni, menjen vissza a kis éttermébe, és főzögessen ott a vendégeknek

– mondta a Borsnak a Séfek Séfe sztárja.