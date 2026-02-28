RETRO RÁDIÓ

Tolvai Reni elővarázsolta Lakatos Laci rejtett tehetségét

A Nagy Duett 2026 évada megannyi meglepetést okozott. Lakatos Laci az egyik, aki már zenei karrierrjéről is beszélhet, anélkül, hogy elhumorizálná a dolgot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 11:32
Lakatos Laci Nagy Duett Tolvai Reni

Nem tudjuk, mit csinált az éneklés előtt Lakatos Laci. Viccet félretéve, talán a Nagy Duett eddigi egyik legnagyobb meglepetése Lakatos Laci és Tolvai Reni párosa, akik az első pillanattól kezdve azonnal egymásra hangolódtak. Most műsoron kívül is megcsillogtatták tudásukat, amit enyhén szólva imádnak a rajongók.

Tolvai Reni kihozza a maximumot Lakatos Laciból
A humoristának ugyan a zenei kihívás hatalmas ugrásnak bizonyult, mégis teljes erőbedobással vágta bele magát a próbákba. A Nagy Duett 2026 első élő adása előtt Lakatos Laci bevallotta, hogy kifejezetten tart a rap műfajától, ezért szinte sokkot kapott, amikor Tolvai Renitől megtudta, hogy 50 Cent - Candy Shop című dalával léptek fel.

Énekelni sem tudok, de szerintem a rap még nehezebb. Bár könnyűnek hangzik, valójában nagyon nem az. A kihívásokat viszont szeretem, ezért örültem is neki, mert ez tényleg nagy feladat. Van egy pozitív sztereotípia, hogy nekem biztos jó a ritmusérzékem, hiszen zenész családból jövök. Úgyhogy nagyon ciki lenne, ha nem találnám el az ütemet

– mondta korábban nevetve a Borsnak.

Már nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, hogy a produkció végül hatalmas sikert aratott. Méghozzá akkorát, hogy a műsor falai mögött sem állt meg az élet. Tolvai Reni ugyanis Oliver Wolf zenésszel elkészítette a dal feldolgozását is, amelyben Laci Batya művésznéven rappel.

A szám villámgyorsan kezdett el terjedni a neten és a kommentelők nem győzték kifejezni véleményüket.

Tolvai Reni nemcsak gyönyörű, a hangja is tökéletes, együtt pedig ütős páros vagytok

– írta egy rajongó, de bőven akadtak olyanok is, akik Laci kivételességét dicsérték.

Lakatos Laci tehát félelme ellenére nemcsak a műsorban, hanem azon túl is pozitív meglepetést okozott.

 

