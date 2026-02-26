A Nagy Duett sztárja rácáfolt a fizetése körül kialakult pletykákra: „Nem ennyibe kerül, több”

Peter Srámek nevét először a TV2 Rising Star műsorában ismerhette meg a közönség. Azóta a szlovák származású énekes óriási sikereket ért el, több díjat is bezsebelt. Ezek alapján nem is meglepő, hogy minden fellépéséért busás összeget kell fizetni. Nemrég Redditre került fel egy árlista, melyen az ő neve is felbukkant. A dokumentum alapján a megrendelőknek fél óráért 630 ezer forintot kell fizetniük. De most A Nagy Duett sztárja elárulta: ez bőven távol áll az igazságtól.

A Nagy Duett sztárja most kitálalt

Fotó: Bors

A Bors kapva kapott az alkalmon és megkérdezte az énekest, mi az igazság a gázsiját illetően. Peter cáfolta, pontosabban helyesbítette az összeget. „Nem ennyibe kerül, több” – kezdte érdeklődésükre, majd elárulta az igazságot, ami biztosan újabb témát ad azoknak, akik szeretnek mások pénztárcájában turkálni.

700 000 forint körül van, erre jön az útiköltség, plusz az áfa, ami egy negyven perces félplaybackes bulit takar

– hangsúlyozta az énekes, aki itt még nem állt meg, és elárulta, ez nem a legdrágább ajánlata. „Van zenekaros fellépési lehetőség is, ami 3 millió forint körül van, de az egy másfél órás műsort jelent” – tette hozzá. Hogy ez most magas összegnek minősül-e, ezt inkább döntsék el a szakmabeliek. Egy biztos, Peternek nincs miért szégyenkeznie, hiszen – ahogy szokták mondani – egyedül, segítség nélkül mászta meg azt a bizonyos létrát...

A Nagy Duett sztárja felkérné Gáspár Beát haknizni

Peter A Nagy Duett színpadán is bebizonyította, hogy hihetetlen hangulatot tud teremteni. Igaz, ebben most nem más, mint Gáspár Győző felesége, Gáspár Bea a partnere. A sztárpáros még csak kétszer lépett a zsűri elé, de már most a nézők kedvencévé vált. Úgy tűnik, a közös munka pedig a műsor után sem fog megszakadni. Peter ugyanis megdöbbentő ötlettel állt elő, amit a Borssal osztott meg.

Elképzelhető, hogy felkérem Beát, lépjen fel velem rendezvényeken, és ahogy megismertem őt, benne is lenne

– nyilatkozta a minap a Sztárban Sztár All Stars győztese a Borsnak.

Kapcsolatukról pedig nemrég a TV2 interjújában beszéltek részletesen.

Nagyon egy húron pendülünk, hasonló a stílusa az enyémhez. Örülök, hogy nem egy „katonai rendfenntartó”! Engedékeny, jó a humora, és nagyon-nagyon bírom

– nyilatkozta Bea, amire Peter Srámek így reagált: